Saliente de Macarena dice que la 'Nena' Cubillas se arrepintió: "No se coman el cuento que me dejó"

Desde que Macarena Vélez reveló que estaba en 'salidas' con el aún esposo de la 'Nena' Cubillas, se ha convertido en blanco de la atención de programas de televisión. Tras ser captada 'pasada de copas' y siendo cargada por Juan Ichizo, ambos acudieron a un programa de TV donde revelaron más información sobre su relación.

¿La 'Nena' se arrepintió de la separación?

Según reveló Macarena Vélez y Juan Ichazo, ambos se conocieron por primera vez en una fiesta a finales de enero e inicio de febrero. Al parecer, habría sido un flechazo ya que desde entonces han mantenido una comunicación continua e incluso, se fueron de viaje juntos a los 14 días de conocerse.

En el programa de 'Amor y Fuego', ambos se sentaron por primera vez juntos en vivo donde estuvieron respondiendo a las preguntas de los conductores y las declaraciones de su expareja Johana Cubillas. Aunque, antes de despedirse del programa de TV, Ichazo sorprendió al revelar que la madre de sus hijos habría intentado regresar con él después de haber terminado su relación en enero.

"Lo único que quiero decir es que no se coman el cuento que me dejó y yo no estoy enamorado hace bastante tiempo, eso si lo quiero aclarar porque me tiene hartó, (Gigi Mitre) lo leyó", expresó el argentino.

Ante las últimas declaraciones del argentino, la conductora Gigi Mitre confirmó que efectivamente leyó durante los cortes comerciales la conversación que le mostró Juan Ichazo donde la 'Nena' habría intentado retomar su relación amorosa.

"Yo lo he leído", afirmó Gigi y Rodrigo sorprendido responde: "Haber un ratito, para todo, yo pensé que estábamos de salida (No hay tiempo para más) ¿Qué te ha contado en el corte?". La conductora revela que vio la conversación entre Juan y la 'Nena': "He visto una cosa... que ella ('Nena' Cubillas) no quería después, se arrepintió (¿Ella le pedía para volver?) Prácticamente, pero mañana te cuento más".

Macarena se defiende

Macarena fue consultada sobre los comentarios de Cubillas y dejó claro que no tiene intención de entrar en dimes y diretes con la aún esposa de su saliente. A pesar de la controversia, la influencer aseguró que respeta a Johana Cubillas, pero no está de acuerdo con la forma en que ha hablado sobre ella.

"Ella no me conoce, yo tampoco la conozco, no pienso poner adjetivos calificativos ni tampoco me pienso manejar como se maneja ella, yo soy una persona que tiene las cosas bien en claro. La respeto bastante, pero no comparto su forma como quiere calificarme, porque no me conoce", señaló.

Como se recuerda, Macarena Vélez fue captada 'pasada de copas' en el último fin de semana y siendo cargada por Juan Ichazo. Ante esto, ambos decidieron salir aclarar lo sucedido en 'Amor y Fuego', donde el argentino reveló que la 'Nena' Cubillas habría intentado regresar con él después de que terminaron.