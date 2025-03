¡Se cansó! Yuca cuenta cómo se rebeló contra Jorge Benavides en plena grabación (VIDEO)

El querido comediante Enrique Espejo, más conocido como Yuca, sorprendió al contar cómo se cansó de ser el blanco de las bromas en el programa "JB en ATV" y decidió responderle a Jorge Benavides en plena grabación del sketch de la 'Jugada Polémica'.

En una reciente entrevista, el actor cómico Yuca reveló que su colega Carlos Vílchez lo animó a contestarle a JB en una de las escenas de la 'Jugada Polémica', en el programa "JB en ATV". Aunque al principio dudó, finalmente decidió hacerlo, y la reacción de Benavides dejó a todos sorprendidos.

El humorista recordó que en esa escena su personaje era golpeado como parte del sketch, pero esta vez no se quedó de brazos cruzados.

"Un día Carlos Vílchez me dijo que le conteste y lo pensé, hasta que llegamos a la escena, me golpeaban en la ficción y me paré, tomé del cuello a 'JB' y le menté la madre..." , contó entre risas.

Lo que nadie esperaba es que Benavides no eliminó la escena del programa. Incluso está subida actualmente en YouTube.

¿Quién es Enrique Espejo 'Yuca'? Enrique Espejo nació en Barranca el 22 de abril de 1951 y hoy, a sus 73 años, sigue siendo uno de los humoristas más queridos de la televisión peruana.

Desde hace décadas, forma parte del elenco de JB en ATV, programa que lidera Jorge Benavides. Su personaje se ha convertido en un clásico del humor peruano, y a pesar del tiempo, sigue sacando risas en cada emisión.

Además de su trabajo en la televisión, Yuca ha participado en varias producciones cómicas, consolidándose como un referente en el entretenimiento.

Más allá de la comedia, Enrique Espejo ha enfrentado momentos muy difíciles en su vida. En una entrevista pasada, contó que tuvo que dejar la escuela en su adolescencia debido a una experiencia traumática con un profesor.

"Cuando estaba en segundo de secundaria, el profesor de inglés tenía esos gustos y me buscaba. Había jalado dos cursos el año anterior y, como no pensaba hacerle caso sabiendo que me iba a reprobar, me fui a trabajar a la pesca", confesó.