¿Anthony Aranda celoso de escenas de besos de Melissa Paredes? Su reacción lo dice todo

Melissa Paredes sigue brillando en la telenovela "Nina de Azúcar", donde su personaje, Sheyla, protagoniza escenas románticas con su pareja en la ficción. Ante esto, su esposo Anthony Aranda fue consultado en el programa "Mande quien mande" sobre si le incomodan los besos que su esposa da en la pantalla.

Durante su visita a "Mande quien mande", el programa le mostró a Anthony Aranda una escena de "Nina de Azúcar" en la que Sheyla, personaje de Melissa Paredes, besa a su pareja tras pedirle matrimonio. La reacción de Anthony fue inmediata: se volteó y fingió que se iba del set, mientras Mario Hart y La Carlota lo retenían entre risas.

Melissa, al lado de María Pía Copello, solo sonreía mientras Anthony le decía en tono de broma: "Amor, pero tú me dijiste que solo fue un piquito". María Pía trató de calmarlo asegurando: "Es ficción", pero La Carlota no se quedó callada y metió más picante al asunto: "Pero no te contó la otra escena, la última escena... ya fuiste, digo ya fue", soltó en broma.