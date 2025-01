Melissa Paredes revela por qué se separó de Anthony Aranda antes de su boda: "Soy muy berrinchuda"

El año pasado, Melissa Paredes y Anthony Aranda se casaron un una gran boda, desde entonces han demostrado que su amor está más fuerte que nunca. Aunque meses antes del matrimonio, la pareja decidió terminar por un lapso de tiempo y ahora, revelaron el verdadero motivo.

En el programa Más Espectáculos, la actriz Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda estuvieron contando un poco de su relación amorosa. Luego, la conductora Jazmín Pinedo recuerda aquella separación que tuvieron brevemente meses antes de su gran boda.

Ante ello, la actriz reveló que habría tomado la drástica decisión de terminar su relación sentimental con el bailarín por ser berrinchuda. Aunque al recordar ahora, piensan que el problema no era suficiente como para dar fin a su romance y que se amaban.

"El motivo fue que yo soy muy drástica, muy berrinchuda. ¿Por qué somos así? Me ha pasado tantas cosas, por una y otra cosa, ya que siempre soy práctica, por así decirlo. Pero nos dimos cuenta de que no podíamos estar separados, que nos amamos", reveló.

Luego, Anthony Aranda afirmó que se trataría de algo que no tendría importancia, pero Melissa Paredes afirmó nuevamente que no fue así. La actriz dejó en claro que siempre se debe darse a respetar.

"Era una tontería" , agrega el bailarín y la actriz añade: "Tampoco una tontería, no era un motivo, pero uno tiene que darse a respetar, uno tiene que tenerlo acá (señala su mano)".

Mientras continuaban conversando, sale a la luz que Anthony Aranda llama engreída a Melissa Paredes por toda la casa. Aún así, el bailarín resaltó que realmente es algo que no le molesta, ya que le gusta engreír a su pareja.

"Hoy por hoy, eso nos ha enseñado. Cuando tenemos algo que discrepamos o quizás nos puede afectar mucho con una cosa insignificante para mí. Ella es súper engreída, pero me gusta. A mí me encanta que sea súper engreída, me gusta engreír. Yo soy de quieres, te falta, yo tengo cuatro hermanas", comentó el bailarín.