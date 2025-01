Flavia Laos oficializa romance con cirujano de Hollywood: ¿Qué opina su madre?

La modelo y actriz peruana Flavia Laos ha acaparado la atención en redes sociales tras confirmar que está en una nueva relación. A través de su cuenta de Instagram, ha compartido momentos junto a su novio, el cirujano Robert Dorfman, un especialista en cirugía plástica que trabaja con celebridades en Beverly Hills.

Flavia Laos muestra cercanía con la madre del Dr. Rober Dorfman

Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes junto a su nueva pareja, Robert G. Dorfman. El romance se hizo público el 24 y 25 de diciembre, cuando la modelo publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece frente a un espejo mientras el cirujano la abraza por la cintura.

Días después, Laos compartió un video en el que se la ve disfrutando de un viaje a los Alpes junto a Dorfman, realizando un popular trend de redes sociales. La publicación generó gran interés, ya que en pocas ocasiones ha mostrado el rostro de su pareja, prefiriendo mantener su vida amorosa en un perfil más discreto.

"Esta es tu señal para reservar un viaje de esquí", escribió la modelo en la descripción del video, dejando entrever lo bien que va su relación.

Además de fortalecer su romance con el cirujano, Laos también ha establecido un vínculo cercano con Susan Dorfman, madre de Robert. En una de sus publicaciones en redes, se observó un intercambio de mensajes afectuosos entre ambas, lo que evidencia una buena relación familiar.

"Feliz, exitoso y saludable año nuevo para los dos! ¡Besa al doctor por mí y nos vemos pronto en Miami!", escribió Susan Dorfman en una de las publicaciones de la modelo. Laos respondió con entusiasmo: "Feliz año nuevo para ti también, encantador. Mis mejores deseos para el 2025, ¡nos vemos pronto!".

Comentarios entre la Susan Dorfman y Flavia Laos

¿Quién es el famoso cirujano que está con Flavia Laos?

Robert Dorfman, de 29 años, es un reconocido cirujano plástico que ha logrado destacar en el ámbito de la medicina estética. Se graduó del prestigioso Programa Combinado de Honores en Educación Médica de la Universidad Northwestern y obtuvo una maestría en Historia de la Medicina en la Universidad de Oxford.

Posteriormente, realizó su internado y residencia en cirugía plástica y reconstructiva en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). Actualmente, dirige su propia clínica, Done by Dorfman, en Beverly Hills, donde ofrece tratamientos de restauración capilar, antienvejecimiento y medicina regenerativa. También es fundador y CEO de Hair 1 Thousand Corporation, empresa especializada en soluciones capilares no quirúrgicas.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Seguidores y creadores de contenido, como el tiktoker Ric La Torre, destacaron que Laos suele ser reservada con su vida amorosa, por lo que al compartir imágenes y etiquetarse mutuamente, todo indicaría que su relación con Dorfman es seria.

Flavia Laos ha iniciado una nueva etapa en su vida sentimental junto a Robert Dorfman, consolidando su relación con muestras públicas de afecto y el respaldo de su entorno cercano. Mientras la modelo sigue brillando en redes, su romance con el cirujano de Beverly Hills se perfila como uno de los más comentados del momento.