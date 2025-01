¡Derrochando amor! Flavia Laos se luce con su nuevo galán en las calles de Roma

Antes de Navidad, la peruana Flavia Laos dio a conocer a su nuevo pretendiente el Dr. Robert Dorfman en sus redes sociales. La influencer fue captada paseando en las principales de Roma, junto a su nuevo galán derrochando amor.

¡Derrochando amor en las calles de Roma!

A través de la cuenta de Instarándula, se compartió videos de la peruana Flavia Laos derrochando amor junto a su nuevo pretendiente. La artista se lució con el Dr. Robert Dorfman y a través de sus redes sociales, compartió un video recibiendo el año nuevo en un lujoso hotel de Roma.

"Les dejo los highlights de mi año nuevo en Roma", expresó la artista en sus redes, donde se luce con el Dr. Robert Dorfman.

Miles de seguidores le encantó el video de la joven influencer y expresaron que sin duda está en su mejor momento. Además, creen que ha formado una buena pareja con el reconocido cirujano estético de Estados Unidos.

¿Quién es el Dr. Robert Dorfman?

La nueva pareja de la modelo Flavia Laos, es un destacado cirujano plástico estadounidense de 29 años que ha ganado reconocimiento en el campo de la medicina estética. Graduado del prestigioso Programa Combinado de Honores en Educación Médica de la Universidad Northwestern, además tiene una maestría en Historia de la Medicina en la Universidad de Oxford.

Continuó sus estudios en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), donde completó su internado y residencia en Cirugía Plástica y Reconstructiva. Actualmente, Dr. Robert Dorfman dirige su clínica privada Done by Dorfman que está ubicada en Beverly Hills. Además, es fundador y CEO de Hair 1 Thousand Corporation, una empresa innovadora dedicada al cuidado capilar y soluciones no quirúrgicas para hombres y mujeres.

Dorfman ha contribuido al campo médico con numerosos artículos científicos y conferencias internacionales, siendo reconocido en los Estados Unidos. En su tiempo libre, disfruta de actividades como el esquí, el pádel y viajar, una afición que parece haberlo llevado a encontrarse con Flavia Laos.

Días previos a Navidad, la modelo peruana Flavia Laos ha revelado que estaría en salidas con el reconocido doctor de Beverly Hills. Al parecer, el Dr. Robert Dorfman invitó a la influencer ha pasar el año nuevo en uno de los hoteles más lujosos de Roma, llevándola a los mejores lugares. Aunque algunos usuarios creían que podrían regresar con su expareja Austin Palao, ahora lo ven completamente imposible por su nuevo pretendiente.