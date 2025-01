Ivana Yturbe se mudará a Cusco tras fichaje de Beto Da Silva en Cienciano: "Con todo mi rey"

Beto Da Silva fue fichado por Cienciano del Cusco hace unos días, y su esposa Ivana Yturbe se mudaría a la Ciudad Imperial junto con él y su hija. La influencer ya está en búsqueda de un departamento y pidió ayuda a sus seguidores en redes sociales.

Cienciano del Cusco comunicó el pasado 31 de diciembre que Beto Da Silva es nuevo jugador del equipo y depositó su confianza en él, aduciendo que defenderá con orgullo su sagrada camiseta.

Las reacciones de los hinchas de Cienciano no se hicieron esperar, mostrándose muy emocionados por el ingreso de Beto y deseándole lo mejor. Ivana, su esposa, también le deseó lo mejor en un comentario.

Lo más sorprendente fue que Ivana ya estaría buscando un departamento en la Ciudad Imperial para mudarse junto a su esposo mientras él forma parte de la delantera del 'Papá'.

En una entrevista con Magaly Medina, la modelo expresó que se tiene mucha confianza mutua en su relación. Ivana Yturbe comenta que tiene el acceso de las redes sociales de Beto Da Silva por trabajo, así como él tiene acceso a sus redes. Aunque reveló que ha encontrado mensajes de mujeres que le escriben a su esposo, incluso a ella.

"Por trabajo, tenemos las redes abiertas en los dos teléfonos. (...) no te voy a mentir, nos ha pasado que han mandado fotos que a veces ni abrimos, hasta a mí también, mujeres ¿No sé qué pasa? Nos mandan fotos asquerosas. O sea yo soy mamá de una niña, pero sí mandan cosas raras y Beto me los enseña, él mismo a veces viene y me dice 'gorda viste lo que me llegó', es como una cosa así", expresó.