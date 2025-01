María Pía Copello celebra su cumpleaños con emotivo video sobre su trayectoria

María Pía Copello, conocida conductora de televisión peruana, ha sido una de las figuras del espectaculo más querida por el público. No cabe duda que Copello sabe brillar en las redes sociales, dónde comparte diferentes momentos de su vida personal como el más reciente de su onomástico

Este miércoles 22 de enero, María Pía Copello utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores un regalo especial por su cumpleaños. La reconocida conductora preparó un video que resume los momentos más importantes de su trayectoria televisiva, desde sus inicios hasta la actualidad.

En el video, María Pía hizo un recorrido por sus años como animadora infantil, su etapa en "Esto es Guerra", la importancia de su familia y su crecimiento como emprendedora. La publicación rápidamente generó múltiples reacciones, recibiendo comentarios de seguidores y colegas del medio artístico que le expresaron su cariño.

Además, a través de sus historias de Instagram, la presentadora compartió diversos momentos de su celebración. Aunque optó por un evento privado, la conductora disfrutó su día rodeada de familiares y amigos más cercanos, quienes la acompañaron en esta fecha especial.

María Pía Copello y su esposo, Samuel Dyer, celebraron recientemente 19 años de matrimonio. En este contexto, la conductora, decidió compartir detalles sobre su relación y sorprendió al explicar por qué no usa su anillo de casada, aclarando los rumores sobre una posible crisis matrimonial. La presentadora recordó un episodio traumático que la llevó a tomar esta decisión.

"Estaba haciendo shows infantiles. Me acuerdo que llegué, bajé y toqué el timbre; y como si fuera una película, sentí que frenó un carro y bajaron cinco personas, una de ellas me encañonó. Me apuntó con un arma y me dijo que le diera todo. Le di mi cartera. Yo tenía mis anillos puestos, pero no se dieron cuenta, así que nunca me los robaron. Pero yo no quise volver a pasar por una situación como esta, entonces los guardé y decidí nunca más usarlos", explicó.