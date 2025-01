Coyote Rivera aclara relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: "Todo esta bien"

En las últimas semanas, han surgido diversas especulaciones sobre una posible separación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Sin embargo, personas cercanas a la pareja aseguran que su relación sigue en buenos términos, a pesar de los rumores que se puedan generar.

En una reciente entrevista, Julio 'Coyote' Rivera, hermano de Paolo Guerrero, se refirió a los rumores de crisis entre el delantero y su pareja. Aunque negó una separación, admitió que existen ciertos problemas que han generado especulaciones.

"Sí, siempre hay cositas a las que uno les hace seguimiento, pero no, todo bien, gracias a Dios, todo bien con la familia", comentó Rivera cuando le preguntaron si la relación entre Paolo y Ana Paula podría ser complicada por el carácter de ambos.

Asimismo, el exfutbolista reveló que su hermano se encuentra en Brasil junto a su familia y que, en las próximas horas, estarían de nuevo en Perú. Cabe destacar que Guerrero cuenta con un permiso especial, ya que su equipo, Alianza Lima, continúa con la pretemporada.

Además, el hermano del delantero elogió a Ana Paula, resaltando su rol como madre y el cariño que tiene por sus hijos. La modelo brasileña es madre de tres niños; Manuela, Paolo André y José Paolo, los dos últimos fruto de su relación con Guerrero.

A pesar de los rumores de crisis, hace unas horas, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte fueron vistos abordando un vuelo con destino a Lima, lo que desató nuevas especulaciones sobre su relación.

El influencer Ric La Torre informó que una de sus seguidoras, que viajaba en el mismo avión, logró captar imágenes de la pareja junto a sus hijos, confirmando que estaban juntos.

"Mi chismosa me cuenta que Ana Paula está con Paolo Guerrero y con sus pequeños. Todo bien y están de regreso a Lima. Al parecer, todo estaría bien entre ellos, ya que no se siente ninguna tensión. Se llevan bastante bien o, no sé, si lo hacen por disimular", comentó el creador de contenido.