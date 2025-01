¿Hugo García y Alessia Rovegno han regresado? Yaco Eskenazi reacciona: "Oe, qué fue"

El tema de una posible reconciliación entre Hugo García y Alessia Rovegno sigue dando de qué hablar, y esta vez fue Yaco Eskenazi, amigo cercano de Hugo, quien dio su opinión al respecto. Aunque la pregunta sobre un posible regreso de la pareja sigue en el aire, Yaco no dudó en hablar del cariño que aún existe entre los dos.

En una reciente entrevista para "Más Espectáculos", Yaco Eskenazi, quien se ha mantenido cercano a Hugo García, comentó sobre el distanciamiento de la pareja y el cariñoso mensaje de Hugo a Alessia Rovegno por su cumpleaños, donde le dijo "mi reina". Según Yaco, aunque la relación de Hugo y Alessia terminó, el cariño mutuo sigue intacto.

"Mira, no sé, yo creo que ellos han terminado muy bien, o sea, han terminado de muy buena manera, que creo que para el común denominador eso es raro. Pero si así se ha dado para ellos y los dos han conversado y se dieron cuenta de que por ahora no están juntos, pero se quieren todavía y son amigos, no le veo nada de malo, pero sí, claro, a todos nos despierta como 'oe, qué fue'", expresó Yaco, dejando claro que no ve nada negativo en que sigan teniendo una buena relación, aunque no estén juntos románticamente.