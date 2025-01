¡Inesperado! Hugo García y su cariñoso mensaje a Alessia Rovegno por su cumpleaños: "Mi reina"

Hugo García, conocido chico reality, sorprendió a todos al dedicarle un emotivo mensaje de cumpleaños a su ex, Alessia Rovegno, quien celebra sus 27 años, este 20 de enero. En su cuenta de Instagram, Alessia publicó un post y Hugo le comentó unas cariñosas palabras.

Alessia Rovegno está de fiesta, celebrando sus 27 años, pero lo que más sorprendió a sus seguidores fue un mensaje muy especial de su ex, Hugo García. El chico reality no dudó en demostrar su cariño por Alessia a través de un mensaje en su publicación de Instagram.

El 20 de enero, Alessia compartió en sus redes cómo comenzó su día de cumpleaños, mostrando una foto desde su cama, rodeada de una torta con chantillí y velitas. Lo que más llamó la atención fue el mensaje de Hugo en los comentarios.

"HB to u mi reina!!! ❤️🎉🎉🎉🎉 Te mereces todo lo mejor siempreee, sigue pasándola increíble!!" , escribió Hugo García.

Hugo García comenta curioso mensaje a Alessia Rovegno por su cumpleaños. (Captura de pantalla)

Este cariñoso gesto sorprendió a todos, ya que la relación de ambos había terminado hace algún tiempo. ¿Será que han vuelto o es solo una muestra de cariño? Lo que no cabe duda es que los fans están impactados, pues el comentario tiene más de mil likes.

El mensaje de Hugo rápidamente se llenó de comentarios de los seguidores, muchos de los cuales estaban impactados por el tono del saludo.

Un usuario comentó: "quedé Ice, frío, hielo, estaba paralizado con mucho miedo y no me podía mover", mientras que otros expresaron su sorpresa y un poco de desilusión, como: "Ya la perdiste oe, sigue de fiesta en fiesta" y "Quedé, ya no es tu reina 🤫"