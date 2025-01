¿Reconciliados? Paolo Guerrero y Ana Consorte son captados FELICES en un vuelo de Brasil hacia Lima

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero han estado envueltos en rumores de separación desde hace algunos días, luego de que la influencer se mudara a Brasil con sus hijos. Sin embargo, hace unas horas fueron captados en un vuelo con destino a Lima, lo que desató rumores de una reconciliación.

El influencer Ric La Torre indicó que una seguidora suya, que estaba en el mismo avión que el futbolista y la modelo, logró tomarles un video mientras abordaban, lo cual comprobaría que la pareja está muy bien en su relación.