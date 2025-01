Melissa Paredes hablan sobre la posibilidad de tener un hijo con Anthony: "Me encantaría un varón"

Melissa Paredes lleva tres años de relación y seis meses de matrimonio con Anthony Aranda, por lo que muchos se preguntan si la pareja tiene planes de tener un hijo. Ante ello, ambos comentaron que están emocionados con el tema, aunque tendrán que esperar un poco.

La actriz y el bailarín concedieron una entrevista a América Televisión en la que afirmaron que sus fanáticos desean verlos esperando un bebé, ya que hubo rumores de que Melissa estaba embarazada durante el Año Nuevo en las playas de República Dominicana.

"(Los fans) ya hasta me embarazaron en las vacaciones. Uno no puede comer un poquito más (...) La gente piensa que esto es una carrera, una competencia. ¡Qué graciosos!" , dijo Melissa entre risas.

Asimismo, destacó que, en el momento en que esté embarazada, lo gritará a los cuatro vientos. Sin embargo, de momento no tienen planes de encargar un bebé, ya que están enfocados en proyectos laborales.

Por su lado, el bailarín indicó que le gustaría tener un hijo varón, aunque añadió que Melissa cambia de preferencias constantemente. "Ella es la más indecisa", señaló Anthony.

Melissa Paredes agregó que su pequeña hija, Mía, es la más emocionada por tener un hermanito, ya que hace amigos con facilidad. "Que sea lo que Dios quiera", comentó.

El año pasado, la empresaria Brunella Horna reveló de manera sorpresiva que dejaba el puesto de conducción del programa 'América Hoy', para poder pasar más tiempo con su hijo y su familia. Ante ello, se han voceado varias artistas que podrían ocupar el lugar de la joven y entre ellos, resaltó el nombre de Melissa Paredes.

Como se recuerda, Melissa Paredes formó parte de los conductores del programa de espectáculos hasta el 2021. Esto a causa de haber salido en un ampay con su actual esposo Anthony Aranda, pero en aquel año se encontraba casada con Rodrigo Cuba, el padre de su hija.

Actualmente, Melissa Paredes se encuentra siendo parte del elenco de la serie 'Nina de azúcar' donde hace el papel de 'Sirena' y dirigiendo con su novio su escuela de baile.

En una entrevista para Más Espectáculos, esto respondió la actriz: "No, no, por el momento yo no voy a regresar a conducir porque estoy con la novela a full y tengo un contrato que cumplir. (¿No descartas volver a la conducción?) En algún momento, claro sí, ¿no? Ahorita, no, pero quizá más adelante, ¿Quién sabe, no?".