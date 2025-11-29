Tilsa Lozano cansada de que Magaly le recuerda el 'Loco' Vargas: "Lo mismo de siempre, qué flojera"

Luego que Tilsa Lozano estuviera comentando sobre las cuestiones de otras personas como Silvia Cornejo o Suheyn Cipriano, Magaly la criticó y le recordó a el 'Loco' Vargas. Ante esto, la popular 'vengadora' decidió responderle a la conductora de televisión.

Tilsa Lozano cansada de la 'urraca'

En su programa 'La Noche Habla', Tilsa Lozano ha comentado en más de una ocasión sobre otras figuras del espectáculos que estarían en medio de la polémica por relaciones amorosas. Ante esto, Magaly Medina señaló que la exvengadora no tendría que opinar, ya que fue la amante de un pelotero destruyendo una familia.

"Ella se metió con un hombre casado. Algunas se olvidan del tremendo rabo de paja, el historial que tenían", dijo la 'urraca'.

Después de escuchar cómo la periodista le ataca sobre muchas cosas, Tilsa decidió responderle de la manera más sencilla. Afirma estar cansada de que la 'urraca' siempre le recuerde a Juan Manuel Vargas y el error que cometió en el pasado y le pide que diga algo nuevo.

"Ahora, Cuando tenga un nuevo floro me cuentan, es lo mismo de siempre, qué flojera", señaló.

¿Qué dijo Magaly?

Por medio de su programa de TV, Magaly Medina no pudo evitar pronunciarse por las declaraciones de Tilsa Lozano sobre el ampay al esposo de Silvia Cornejo donde le pone el apodo de 'cuernejo'. Ante esto, la periodista no duda en recordarle el pasado a la 'vengadora' cuando fue la amante del 'Loco' Vargas y contándolo a todo el Perú.

"Ella que simboliza el engaño, ella que significa la infidelidad en persona, ella que se ha reído de las lágrimas de otra mujer cuerneada por ella. Ahora ¿Qué le pasó? ¿Qué agua están tomando? que le haga olvidar su pasado no tan santo que tiene. Cree que porque alguien les hace el favor y le ponen un programita, ya está libre de polvo y paja", expresó.

Así mismo, Medina le recuerda que siempre será recordada como la amante de Vargas, y que no tendría derecho de hablar sobre una mujer que ha sido víctima de la infidelidad de su pareja. Dejando en claro que siempre habrá videos y archivos de todo lo que ha hecho en el pasado.

De esta manera, Magaly Medina no duda en recordarle siempre a Tilsa Lozano sobre sus opiniones en temas de romance por infidelidad y más. A pesar de que la vengadora le pide que la acuse de algo nuevo, ya que siempre le recuerda al expelotero 'Loco' Vargas.