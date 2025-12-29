¡Fiel a su estilo! Susy Díaz sorprende al revelar sus cábalas para recibir el Año Nuevo 2026

Susy Díaz reafirma por qué es una de las figuras más mediáticas del espectáculo peruano. Su espontaneidad y humor sin filtros la mantienen vigente en la televisión, y fiel a su estilo volvió a generar titulares al revelar sin reparos las cábalas que solía practicar para recibir el Año Nuevo, rituales que muchos repiten con la esperanza de atraer amor, dinero y buena suerte.

Susy Díaz confiesa las cábalas que practicaba por Año Nuevo

Durante su más reciente visita al 'Reventonazo de la Chola Chabuca', Susy Díaz no dudó en recordar las tradicionales cábalas que realizaba para recibir el Año Nuevo, muchas de ellas muy populares entre los peruanos. Fiel a su estilo, la artista relató cada una con humor y picardía, provocando carcajadas entre los presentes en el set.

"Yo antes hacía todas cábalas. La cábala de las uvas verdes, lo chupas y lo muerdes. La cábala de la trusa amarilla, hacerlo de rodillas y en la silla. La cábala de la lenteja, debo cocinar rico si no mi marido me deja. La cábala de la maleta, para que todo se meta", indicó Susy Díaz, arrancando risas por la manera directa en la que describió cada ritual.

La exvedette también aprovechó el momento para demostrar que su carisma sigue intacto. En medio de la conversación, se animó a versionar la canción infantil "Mi burrito mañanero", adaptándola a su estilo personal y con una letra que no pasó desapercibida.

"Con mi burrito mañanero es todo lo que yo quiero, que me den que me den", cantó, desatando aplausos y comentarios divertidos. Además, Susy sorprendió al revelar lo que denominó su "dieta de Navidad", manteniendo el tono desenfadado que la caracteriza.

Susy Díaz habla sobre su situación sentimental

Otro de los momentos que captó la atención del público ocurrió cuando la Chola Chabuca le consultó directamente sobre su vida amorosa. Lejos de esquivar la pregunta, Susy Díaz respondió de manera honesta, aunque con una frase que dejó en claro su postura actual frente al amor.

"¿Susy, tú estás soltera, no?", preguntó la conductora. A lo que la popular 'Reina de las dietas' respondió sin rodeos: "Sí, pero tampoco estoy de casería".

La declaración generó diversas interpretaciones entre los televidentes, quienes destacaron que Susy se encuentra enfocada en disfrutar su vida sin presiones sentimentales. Su respuesta reflejó una postura clara y segura, acorde con la imagen de independencia que ha mostrado en los últimos años.

En conclusión, Susy Díaz volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más carismáticas de la televisión peruana. Sus confesiones sobre cábalas de Año Nuevo y su forma directa de hablar reflejan que mantiene intacta la esencia que la hizo popular, reafirmando que su espontaneidad la mantiene vigente en el espectáculo.