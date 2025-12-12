¿Susy Díaz en salidas con alguien? Esto fue lo que reveló sobre su vida amorosa

Susy Díaz es uno de los personajes de la farándula y de la televisión peruana más queridos por el público en general. Además, en redes sociales cada cierto tiempo es tendencia por algún consejo que dice o también por algún video que se viralizó.

Esta vez, la también conocida como 'Tía Chuchi' ofreció una entrevista al medio 'América Televisión' y vaya que sorprendió con algunas revelaciones sobre su vida privada. Resulta que la artista estuvo acompañada por Teo, famoso maestro esotérico.

Por ello, uno de los temas que se tocaron fue acerca de cómo se encuentra Susy Díaz nada menos que en el amor. Y vaya que no dudó en dar detalles de si se encuentra saliendo con alguien o sigue soltera.

"Yo veo realmente que en la primera semana de marzo (Susy) va a conocer a una persona contemporánea de su edad. Quizás al momento no habrá esa química, pero esa persona va a estar insistente algunas semanas hasta que realmente va a abrazar el verdadero amor", expresó Teo.

Por ello, la famosa personalidad de la TV peruana escuchó muy atentamente al maestro esotérico para luego dar su punto de vista y también aclarar si se ha mantenido sin pareja en este tiempo o ya encontró a quien le robe corazón.

"Ahora me dice Teo que en marzo. Yo le creo, si conozco a alguien que entre a mi vida y me sume, ahí sí lo aceptaría. Ahorita sí hay candidatos, pero no cumplen mis expectativas", señaló muy segura Susy Díaz.

Sobre esta persona que llegaría a la vida de la gran Susy Diaz próximamente, se informó si sería peruano o extranjero. "Yo veo que es una persona peruana. Por más que han estado extranjeros, es totalmente peruano y será de su edad. Y lo conocerá por algo que tiene que ver con la televisión peruana", contó Teo.

Susy Díaz confesó que tiene varios pretendientes

Cabe mencionar que Susy Díaz también tocó el tema de su familia expresó que han pasado momentos difíciles este año, pero que en la actualidad está muy feliz y contenta de poder compartir y estar cerca de sus nietos, que se han vuelto su todo.

En resumen, la 'Tia Chuchi' quiso detallar que sí tiene varios pretendientes, aunque ninguno le ha llamado la atención o despertado interés, por lo que se mantiene soltera y a la espera del hombre indicado que podría llegar, según el maestro Teo, en marzo del próximo año.