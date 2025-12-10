Hildebrandt critica entrevista a José Jerí por hablar de Samantha y Rosángela: "La próxima que la haga Susy"

El periodista César Hildebrandt arremetió con todo contra la reciente entrevista que Milagros Leiva le hizo al presidente José Jerí, calificándola como un espectáculo vergonzoso que confundió la política con la farándula. Incluso mencionó que la siguiente entrevistadora del presidente debería ser Susy Díaz.

César Hildebrandt fulmina entrevista a José Jerí

César Hildebrandt arremetió con todo contra la entrevista que Milagros Leiva le hizo al presidente José Jerí. El reconocido periodista criticó el tono del encuentro, señalando que en lugar de centrarse en temas importantes del país, la periodista le hizo preguntas sobre figuras del espectáculo como Samantha Batallanos y Rosángela Espinoza, además del popular baile de "La Máquina".

Durante la entrevista, Milagros Leiva sorprendió a todos al lanzar una pregunta fuera de lugar. El presidente José Jerí respondió con cautela.

"(¿Pero quiere cenar con Samantha o no?) Habría que ver las oportunidades en que se den las cosas y los momentos. (¿Y qué mujer peruana le parece así sumamente atractiva?) Hace un par de años a mí me parecía y me parece todavía una mujer muy atractiva, Rosángela Espinoza. Lo dije en su momento. (¿Estuvieron? No, la conocí en un evento y de ahí perdí contacto hasta ahora", dijo Jerí.

El periodista César Hildebrandt no dudó en criticar lo que vio, dejando clara su indignación por el nivel de la entrevista. También remarcó que se trató de un episodio que dejó mal parado al periodismo peruano.

"Jamás había asistido a un espectáculo como el que Leiva y Jerí le han dado al país. Jamás había visto al oficio de comunicar como el arte de la adulación llevado a los extramuros de la desvergüenza", expresó.

Además, señaló que tanto Leiva como Jerí se pasaron de confianza. Recalcó que con sus declaraciones le restaron seriedad a la conversación.

"La señora Leiva fue cariñosa con quien debía ser severa. El señor Jerí fue confianzudo con quien debía mantener la distancia que la dignidad del cargo le exigía", comentó.

Fiel a su estilo irónico, Hildebrandt lanzó una contundente frase. El periodista, en tono irónico, recomendó que la siguiente entrevista que dé el presidente se la haga Susy Díaz.

"Una sugerencia para el equipo de prensa de Jerí: que la próxima entrevista se la haga Susy Díaz y que él responda en bividí. Vamos, sincerémonos", sentenció Hildebrandt.

Magaly Medina le da la razón

Magaly Medina también se pronunció sobre el tema en su programa "Magaly TV La Firme" y coincidió con Hildebrandt, asegurando que la entrevista pareció sacada de un programa de espectáculos. Con su característico tono sarcástico, la 'Urraca' cerró con una broma.

"Bravo, Hildebrandt. Yo he tenido mis diferencias con él, pero esta vez dijo lo correcto. ¿Para qué nos venden una entrevista política si terminó pareciendo una charla de farándula?", comentó. "La próxima vez, si quieren, yo feliz de la vida lo siento acá y le pregunto por toda la farándula, ¡y lo hago bailar 'La Máquina'!", dijo entre risas.

En conclusión, la reciente entrevista al presidente José Jerí ha generado una fuerte polémica en el ámbito periodístico y político. Las críticas de César Hildebrandt y Magaly Medina reflejan el malestar general por la falta de seriedad en un espacio que debía centrarse en temas de interés nacional. Este episodio ha reavivado el debate sobre los límites entre el periodismo político y el entretenimiento.