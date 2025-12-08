Christian Cueva aclara que su tour con Pamela Franco es temporal y confiesa: "Quiero regresar a la selección"

Christian Cueva habló fuerte y claro sobre su futuro, luego del anuncio de presentaciones con Pamela Franco del llamado "Tour Cervecero". El popular 'Aladino' dejó en claro que no ha dejado el fútbol, y que su presencia en el escenario será algo temporal.

Christian Cueva aclara su futuro

Christian Cueva rompió su silencio y aclaró todos los rumores que circulaban sobre su futuro profesional y su participación en los shows de Pamela Franco. En conversación con el pódcast La Manada, el popular Aladino' explicó que su aparición en las giras de la cantante forma parte del "Tour Cervecero". Sin embargo, esto solo se dará durante el mes de diciembre.

"Se viene el 'Tour Cervecero' (...) Esto es por diciembre, yo sigo en mi carrera. Vamos a estar por Piura, Trujillo y en Huamachuco por mi tierra, tenemos cuatro fechas fuertes", aseguró Cueva, dejando claro que no planea convertirse en músico profesional.

El jugador de Juan Pablo II destacó que su prioridad sigue siendo el fútbol y que estas presentaciones son una forma de acompañar a su pareja y disfrutar de algo que ambos aman: la música. Cueva confesó que su principal meta para el próximo año es volver a la selección peruana y demostrar que todavía tiene mucho que dar en el campo.

"Para mí es una oportunidad, es una oportunidad de estar cerca de mis hijos. En el fútbol tengo una revancha, quiero regresar a la selección, es mi objetivo para el año que viene (...) Estoy contento de seguir en el fútbol y también en la música", expresó el volante.

El popular '10 del pueblo' recordó que, tras su paso por Emelec, está motivado por su regreso al fútbol peruano y su nuevo fichaje por Juan Pablo II. Con este equipo buscará volver a brillar en la Liga 1 2026.

Un nuevo tema junto a Pamela Franco

Cueva también confirmó que prepara una canción junto a Pamela Franco, un proyecto que ambos soñaban desde hace tiempo. El futbolista resaltó que la relación con Pamela está en un buen momento, y que trabajar juntos en el escenario ha sido una experiencia divertida.

"Nos gusta la música y es algo que queríamos hacer hace mucho. Estoy feliz de compartir esto con ella", contó emocionado.

En conclusión, a pesar de las críticas y los rumores, Christian Cueva se muestra más tranquilo y enfocado. Con estas declaraciones, el futbolista deja claro que su paso por los escenarios será solo un paréntesis antes de su gran meta: volver a brillar con la camiseta del Perú.