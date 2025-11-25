Mario Irivarren habla de su encuentro con Jefferson Farfán y exfutbolista lo trolea: "¡Chau, bebé!"

Mario Irivarren volvió a dar de qué hablar luego de su reencuentro con Jefferson Farfán durante la grabación del podcast La Manada. Ambos coincidieron frente a cámaras y, aunque el ambiente fue relajado, la 'Foquita' no perdió la oportunidad de vacilarlo delante de la prensa.

Jefferson Farfán vacila a Mario Irivarren tras entrevista

Mario Irivarren y Jefferson Farfán volvieron a encontrarse frente a cámaras y, como era de esperarse, el momento no pasó desapercibido. Todo ocurrió tras la entrevista que ambos grabaron para el podcast La Manada, donde Mario es uno de los conductores junto a Laura Spoya y Gerardo Pe. Las cámaras de "América Hoy" captaron a Mario apenas terminó la grabación y ahí se dio el comentado episodio.

La reportera quiso saber cómo se sintió el chico reality al volver a coincidir con la 'Foquita'. Mario respondió con tranquilidad y una sonrisa en el rostro. Además, confesó cómo es tener a Jefferson de socio, pues su podcast se transmite desde el canal de YouTube del exfutbolista.

"(¿Qué tal este encuentro? Bastante emocionado. La quinta vez que lo veo", comentó, dejando claro que ya no existe tensión entre ellos y que ahora trabajan juntos. "(¿Qué tal como jefe?) Lo máximo, de verdad. Muy bien", demostrando que el ambiente de trabajo fluye sin problemas.

Pero mientras Mario hablaba calmado con la prensa, ocurrió lo inesperado. Jefferson Farfán salió del set caminando rápido, miró a Mario y, entre risas, lo interrumpió soltando una frase que desató carcajadas. El exjugador también contó cómo sintió este encuentro.

"¡Chau, bebé!", gritó, generando sorpresa entre los reporteros y dejando a Mario completamente desconcertado por unos segundos. "(¿Qué tal este encuentro con Mario, Jefferson?) Bien, nunca ha habido problemas", destacó.

La escena se volvió viral al instante y muchos usuarios celebraron la química que se vio en ese corto intercambio. Para varios, fue la prueba de que Mario y Jefferson ya pasaron la página de cualquier comentario del pasado.

Después del divertido momento, la reportera quiso ir más allá y le preguntó a Mario si pensaba ser considerado por Farfán para proyectos. Mario contestó directo.

"Sí, claro, obvio, obvio, obvio", señaló el chico reality dejando en evidencia que no descarta trabajar de nuevo con la 'Foquita'.

Mario asegura que nunca hubo problemas

También aclaró que, pese a que en un momento se habló de una supuesta incomodidad entre ellos, nunca hubo un problema real. Incluso confesó que algunos comentarios que se hicieron en su momento no eran tan graves como se interpretó.

"Nunca había ningún tipo de problema", aseguró, destacando que siempre hubo respeto entre ambos. "(¿La llamadita?) No, ese fue un chongo. Exageré un poco para la versión", indicó, refiriéndose probablemente a lo dicho en un programa anterior.

La reportera insistió en preguntar si había algún malentendido pendiente o algún roce entre ambos. Mario fue firme. Antes de despedirse, Mario remarcó que mantiene buena relación con todas las personas del medio.

"(¿No tienes ningún problema con Jefferson?) Nunca lo he tenido ni lo tendré. ¡Jamás! Yo no tengo nigún problema con nadie", dijo, dejando completamente cerrada la posibilidad de una tensión. "Todos son bienvenidos. A todos los abrazo", expresó, aparentemente haciendo referencia a Paolo Guerrero, a quien invitaron al pódcast minutos antes.

En conclusión, el encuentro entre Mario Irivarren y Jefferson Farfán demostró que cualquier tensión quedó atrás. Ambos se mostraron relajados y con buena química frente a cámaras, dejando ver que mantienen una relación laboral fluida. El momento viral fue tomado con humor, pero también confirmó que no existe ningún conflicto entre ellos.