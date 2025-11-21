Renzo Costa habla de su vida como padre con Thalía Alva y rechaza ser 'chibolero': "Me hicieron esa fama"

Renzo Costa volvió a las pantallas después de un largo tiempo alejado de los reflectores y lo hizo a través del 'Magaly Medina Podcast'. El empresario decidió hablar sin filtros sobre distintos aspectos de su vida personal, desde su comentada afinidad por parejas menores hasta la etapa que vive como padre de familia. Su sinceridad dejó varias frases que ya generan debate entre el público.

Renzo Costa reaparece y aclara su imagen pública

La reaparición del conocido "rey de los cueros" llamó la atención porque, durante la conversación con Magaly Medina, abordó de frente uno de los temas más comentados de su pasado: la fama de "chibolero" que le atribuyó parte del público y la prensa. Renzo Costa sostuvo que aquel rótulo lo perjudicó durante años, pues afectó su manera de relacionarse y le cerró puertas con mujeres de su edad o mayores.

"Me hicieron la fama de chibolero y me quemaron con la gente un poco mayor, porque a veces conocía a chicas interesantes y ellas se descartaban solas porque decían: 'Él es chibolero'", comentó, dejando en claro que nunca se identificó con esa imagen.

A pesar de la diferencia de 29 años que mantiene con su actual pareja, Thalía Alva, Renzo explicó que su relación funciona porque se comprenden y comparten intereses, especialmente viajar. Recordó incluso cómo se conocieron en plena pandemia y cómo ese primer encuentro lo marcó desde el inicio.

"Cuando la vi, ella tímida, fue para la época de la pandemia. Yo la vi y me dio timidez acercarme y estaba con un amigo alcahuete y con un champagne me solté y la conocí (...) me ha tocado parejas que he discutido en la Torre Eiffel, pero con ella nos llevamos bien. No es rencorosa", expresó entre risas.

Su nueva vida como padre

En otro momento de la entrevista, Renzo Costa contó cómo ha cambiado su rutina desde que se convirtió en padre. Explicó que ahora mantiene las "amanecidas", pero por motivos completamente distintos a los de su juventud.

"Me sigo amaneciendo, pero con los bebés. No he perdido ese ritmo. En mi vida existe un antes y un después de mis hijos. Ellos no fueron planeados, de un momento a otro me llegó la noticia", relató, mostrando su lado más sensible.

El empresario también aseguró que la etapa en la que llegaron sus hijos a su vida ha sido la más adecuada para él. Aunque algunos lo señalan por haber sido padre después de los 50 años, él asegura sentirse en plenitud.

"Cuando pasas los cuarentas, ya había tirado la toalla. Mi mamá ya no pensaba ser abuela. Me dicen que he tenido mis hijos a los 50, ya mayor, pero creo que es la mejor edad", afirmó convencido.

La reaparición de Renzo Costa en una entrevista reveladora confirma el giro que ha dado su vida en los últimos años. Entre aclaraciones sobre su fama de "chibolero", detalles de su relación con Thalía Alva y reflexiones sinceras sobre la paternidad, el empresario mostró una versión más madura y enfocada en su familia.