Pamela Franco afirma que Cueva ha cambiado y Magaly lanza: "¿Dejó de tomar, es fiel, mejor padre?"

Pamela Franco sorprendió al asegurar que Christian Cueva está pasando por un verdadero proceso de cambio. Sin embargo, sus declaraciones no convencieron a Magaly Medina, quien no dudó en lanzarle una fuerte crítica en vivo.

Pamela Franco asegura que Cueva ha cambiado y Magaly la fulmina

Pamela Franco volvió a estar en el ojo de la tormenta tras declarar que Christian Cueva "ha cambiado" y que está en un proceso real de mejora. Sus palabras generaron de inmediato la reacción de Magaly Medina, quien cuestionó duramente esa afirmación y aseguró que no ve ningún cambio en el futbolista.

Durante una entrevista con Verónica Linares, la cantante explicó que el jugador estaría transformándose "para él mismo" y no por ella. Pamela insistió en que las personas solo cambian cuando reconocen que ya no quieren seguir repitiendo errores.

"Porque yo sí siento que él ha mejorado porque nadie cambia porque se enamora... Uno cambia porque dice: 'Oye, yo esto ya no quiero para mí'. Y de ahí recién viene el verdadero cambio para uno mismo", dijo con total convicción.

Verónica la escuchó y respondió con algo de duda. Aun así, Pamela reafirmó su postura sobre el verdadero cambio del futbolista.

"Bueno, está en eso", dijo Verónica dejando ver su duda. "Desde el momento que nosotros iniciamos ahora, definitivamente, pucha, ha cambiado bastante", aseguró Pamela Franco.

La 'Urraca' no tardó en responder en su programa y lanzó una crítica demoledora hacia Pamela y Cueva. Según Magaly, no existe evidencia de que el futbolista esté cambiando de verdad. Para Medina, la relación habría afectado más a Pamela que a Cueva. La conductora fue clara: una pareja no puede "arreglar" a otra persona.

"Ay, ella, edulcorando su historia de amor con Cueva. Ahora ha cambiado, dice. ¿Así ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? ¿Ha dejado de tomar? ¿Ya es fiel, es mejor padre, es mejor profesional?... Su carrera se ha opacado totalmente... Las mujeres no podemos ayudar a que los demás cambien. Nadie puede ayudar a nadie a cambiar", cuestionó sin filtros.

El punto más polémico: la "familia bonita"

Pamela comentó que el futbolista tiene un motivo fuerte para seguir mejorando. Pero esa frase provocó otra ola de críticas de Magaly. La conductora incluso cuestionó que Pamela tenga que decirle a su pareja que trabaje.

"Yo deseo que él mejore porque tiene una familia muy bonita", aseguró Pamela. "¿Cuál familia bonita? Para él, familia serían sus hijos. ¿Los tiene a su lado? ¿Es un padre presente? Según Pamela López, no. Si ella se refiere a la mamá, al papá, los tíos. Eso no es familia. A los hombres responsables no se les tiene que decir que trabajen. Eso está en su manera de ser", insistió Magaly.

El comentario final de Medina fue uno de los más fuertes que ha lanzado sobre este tema. La periodista no dudó en marcar distancia y cuestionar abiertamente la postura de la cantante.

"Me da una lástima, Pamela Franco. Me da lástima porque está tratando de crear una historia rosa que no tiene. Pobre mujer, me da mucha pena que esté intentando hacer una mejor persona de Cueva cuando ya otras mujeres también lo intentaron", dijo.

En conclusión, Pamela Franco insiste en que Cueva está cambiando "de verdad". Magaly asegura que no ve ningún avance. Entre declaraciones, dudas y críticas, la relación vuelve a colocarse en el centro de la farándula. Si algo está claro, es que este tema seguirá dando que hablar.