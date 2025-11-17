Pamela Franco revela que su entrevista sobre Cueva y Pamela López fue pauteada: "Temía perder mi trabajo"

Pamela Franco volvió a encender la farándula con una revelación que nadie vio venir. La cantante habló sin miedo en la entrevista que le hizo Verónica Linares en "La Linares" y confirmó que aquella vez que apareció llorando en "Mande quien mande", donde pidió perdón a Pamela López y reconoció su vínculo con Christian Cueva, no fue una declaración espontánea. Según ella, todo ya estaba pauteado.

Pamela Franco revela que entrevista fue pauteada

Pamela Franco sorprendió al revelar en "La Linares" que aquella vez que apareció llorando en "Mande quien mande" todo estuvo pauteado. Contó que en la entrevista con María Pía Copello, donde pidió disculpas a Pamela López y habló de Christian Cueva, varias de las cosas que dijo no salieron realmente de ella.

La artitsta contó que en ese entonces estaba viviendo uno de los momentos más duros de su vida, recién enterada de la infidelidad del padre de su hija. Aun así, la producción de televisión no se enfocó en su estado emocional, sino en dirigir lo que debía decir al aire.

"Cuando me hicieron la entrevista, a nadie le importó el engaño ni lo que estaba pasando. Todo se centró en lo que había vivido hace cinco años, en lo que había ocurrido con Christian Cueva, cuando yo estaba destrozada por lo que acababa de pasar con (el padre de mi hija)", recordó.

La cumbiambera recordó que llegó al set destruida, sin dormir y tomando tranquilizantes para sobrellevar la situación. Pero siente que no hubo empatía de parte de nadie.

"A nadie le importó que me habían engañado, a nadie le importó que mi familia se destruyera, a nadie le importó si estaba bien o estaba mal, a nadie le importó. Y al final cometí un gran error que nunca lo dije", confesó.

Pamela explicó que ese día no estaba en condiciones para dar ninguna entrevista, pero la presionaron para sentarse frente a María Pía Copello. Ella describe que sus declaraciones fueron como un libreto que tuvo que seguir.

"Al final tuve una entrevista que no fui yo, porque estaba mal. Lo único que era verdad era que yo lloraba porque estaba deshecha, me tomaba tranquilizantes, por lo que yo estaba pasando en ese momento", afirmó.

Pamela aseguró que frases como aquella en la que afirmó que el padre de su hija era el amor de su vida nunca salieron de sus sentimientos. Tampoco el modo en que pidió disculpas a Pamela López.

"Terminé diciendo todo lo que me pautearon, terminé diciendo que el amor de mi vida era Christian Domínguez. Y no era algo que yo tenía que haber dicho. También la manera de pedir perdón todo me lo dijeron", reveló.

¿Por qué dio la entrevista?

Pamela habló también de la razón por la que aceptó algo con lo que no estaba de acuerdo. Ella sintió que cualquier movimiento podría costarle su puesto en televisión, justo cuando tenía la responsabilidad de mantener a su hija.

"¿Por qué lo hice? Porque, aparte de que estaba mal, tenía miedo a quedarme sin trabajo", dijo sin rodeos.

Recordó que incluso al día siguiente del ampay tuvo que presentarse a su programa como si nada pasara, pese a que estaba emocionalmente destrozada. La revelación de Pamela Franco abre una nueva polémica en televisión. Su testimonio dejaría claro que detrás de cámaras hay presiones, guiones y decisiones que el público no siempre conoce.

En conclusión, Pamela Franco reveló que la entrevista que dio en "Mande quien mande" no fue genuina, sino pauteada en uno de los momentos más duros de su vida. Con su testimonio, dejó al descubierto la presión que sintió detrás de cámaras y cómo tuvo que decir cosas que no nacían de ella, porque temía perder su trabajo.