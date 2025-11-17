Pamela Franco se arrepiente de haber jurado por su hija que no conocía a Cueva: "No pensé que grababa"

La historia entre Pamela Franco, Christian Cueva y Pamela López volvió a estallar. Esta vez, la cantante decidió contar su versión completa y revelar por qué, años atrás, llegó a jurar por su hija que no conocía al futbolista. Hoy, asegura que fue un error del que se arrepiente y que jamás imaginó que la estaban grabando.

Pamela Franco lamenta haber jurado por su hija sobre Cueva

Pamela Franco volvió a estar en el centro de la farándula tras explicar, por primera vez con detalles, por qué hace unos años juró por su hija que no conocía a Christian Cueva. La cantante reconoce que fue un error, asegura que se encontraba en uno de los peores momentos de su vida y afirma que jamás imaginó que Pamela López la estaba grabando.

Pamela contó que todo ocurrió justo después del escándalo del "auto-rana", donde su pareja de ese entonces fue ampayado siendo infiel. Ese episodio la afectó emocionalmente y la dejó en un estado de ansiedad, con medicación y sin dormir.

Mientras intentaba recuperarse del ampay, Pamela recibió una llamada inesperada de Pamela López en plena madrugada. Según relató, no estaba en condiciones de responder preguntas insistentes sobre un tema que, según ella, estaba fuera de su vida desde hacía años.

"Lo que pasa es que yo recibí una llamada (de Pamela López) a los dos días del ampay de (el padre de mi hija). Entonces yo estaba mal, estaba con pastillas, me llaman en la madrugada, no había dormido y escuchaba si lo conocía o no (a Christian Cueva) y yo atinaba a decir: 'Pregúntale a él'", contó inicialmente.

La cumbiambera explicó que en ese momento no tenía contacto con Cueva desde hacía mucho tiempo y que la llamada la tomó completamente desprevenida. Incluso señaló que se encontraba atravesando una situación personal complicada y no veía sentido en hablar de él.

"Es que yo estaba pasando mi problema. Yo no tenía contacto con esa persona años, como cinco años. ¿Por qué yo tenía que contestar si tenía mis problemas? Era innecesario", agregó.

El juramento que hoy considera su peor error

Pamela Franco reconoció que cometió un grave error al mencionar a su hija en medio de la conversación. Afirmó que estaba tan presionada y agotada emocionalmente que solo quiso cortar la llamada. Fue ahí cuando surgió el polémico juramento que luego terminó filtrado en televisión.

"¿Por qué viene el juramento? Me viene a decir sobre el tema de un Año Nuevo, que supuestamente le llegó un mensaje donde le decían que había estado conmigo (...) Eso era mentira (...) Yo para cortarla, cometo el error de meter a mi hija. Me arrepiento. No me imaginé que me grababa. Mi cabeza estaba en otra cosa. Yo con Cueva en ese momento no tenía comunicación de años", explicó.

Además, Pamela aprovechó para negar nuevamente que haya pasado Año Nuevo con Christian Cueva. Sostiene que esa versión fue completamente falsa.

En conclusión, Pamela Franco señaló que, mientras ella intentaba recuperarse de su propia ruptura, se vio envuelta en una conversación complicada que, según afirma, nunca debió tomar tanta relevancia. Sin embargo, admite que fue un error y se arrepiente de ello. Para ella, ese episodio quedó atrás y no tiene intención de hablar más del tema.