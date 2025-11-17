Yolanda Medina ganó S/20 mil en EVDLV: Las 18 preguntas sobre Marisol, Pamela Franco y más

Yolanda Medina, fundadora del grupo Alma Bella, se sentó en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y no se guardó nada. Entre lágrimas, risas y momentos tensos, la artista abrió su corazón para hablar de su vida personal, sus inicios en la música, su amistad con Pamela Franco, su enfrentamiento con Marisol y más. La intérprete respondió 18 pregunta y se llevó S/20.000.

Las 18 preguntas que respondió Yolanda Medina

La cantante de cumbia Yolanda Medina, fundadora de Alma Bella, sorprendió en "El Valor de la Verdad" al compartir episodios poco conocidos de su pasado. Frente al sillón rojo, habló de su niñez, sus inicios en la música, sus conflictos con Marisol, su amistad con Pamela Franco y la complicada relación con el padre de su hija.

Tras una noche intensa, Yolanda respondió 18 preguntas y decidió retirarse con S/20.000, asegurando que esta experiencia le permitió liberar cargas emocionales que llevaba desde hace años.

Nivel 1 - Premio: S/5 mil

1. ¿Usabas el mismo uniforme de colegio toda la secundaria?

Respuesta: Sí. (Verdad). Yolanda contó que pasó por momentos complicados en su adolescencia. Tenía pocos recursos y usaba el mismo uniforme durante toda la secundaria. Recordó que esa etapa fue dura, pero moldeó su carácter. Aseguró que eso la motivó a trabajar desde joven.

2. ¿Cantabas en corrales de chancho?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó sus primeros escenarios, que eran lugares muy humildes. Explicó que, aunque la situación no era ideal, lo tomaba como una oportunidad de mostrar su talento. Dijo que esos inicios la ayudaron a valorar cada paso de su carrera. Hoy lo recuerda con humor y cariño.

"Mi primer show fue en un corral de chanchos. Yo miraba a los chanchos y miraba que nos ponían mesas y cajas de cerveza para no caernos. Era un corralón donde ponían unas mesas, no había escenario. (¿Te subías a la mesa a cantar?) Sí. Toda la orquesta, la gente tomaba y no sabías de donde salía esa gente", confesó.

3. ¿Insultaba tu padre a tu mamá?

Respuesta: Sí. (Verdad). Narró que creció en un ambiente familiar tenso. Evitaba escuchar las discusiones para no sentirse afectada. Afirmó que esos momentos marcaron su infancia. Sin embargo, aseguró que con los años entendió cómo sanar esas heridas.

4. ¿Tu padre era alcohólico?

Botón rojo. Su hermana Karina Medina y Emily Vargas, de Alma Bella, presionaron el botón rojo. Beto Ortiz tuvo que sacar de su bolsillo la pregunta de repuesto.

Pregunta de repuesto. ¿Te tiene envidia la cantante Marisol?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que la rivalidad con Marisol viene de hace tiempo. Aseguró que escuchó comentarios que la incomodaron y que eso generó distancia entre ambas. Señaló que cada una siguió su camino artístico. Hoy prefiere dejar atrás los conflictos.

5. ¿Intentaste matarte en el hospital?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que, tras un grave accidente, cayó en una fuerte depresión. Su estancia en el hospital fue larga y dolorosa. Explicó que la idea de no volver a caminar la golpeó emocionalmente. Fue una etapa oscura que logró superar con el tiempo.

Nivel 2 - Premio: S/10 mil

6. ¿Te ofrecieron ser prostituta?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que, en un momento muy complicado económicamente, recibió una propuesta indebida. Dijo que rechazó la oferta sin pensarlo. Aseguró que siempre tuvo claro el camino que quería seguir. Ese episodio la marcó y reforzó sus decisiones.

7. ¿Dormías en el suelo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que, en los inicios de su carrera, vivió en condiciones muy precarias. Mientras trabajaba con un grupo musical, le prometieron colchones, pero nunca llegaron. Explicó que pasó muchas noches durmiendo en el piso. Lo toma como parte del sacrificio que hizo para crecer.

8. ¿Te traicionó Pamela Franco?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que Pamela se fue a un grupo rival sin avisarle, lo que para ella fue una traición artística. Dijo que eso dañó su amistad en ese momento. Con el tiempo lograron hablar y resolver el tema. Hoy mantienen una relación cordial.

9. ¿Usaban medias de fútbol para aumentarse el busto?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confesó que, en su época, ella y sus compañeras usaban varios trucos para verse mejor en el escenario. Dijo que era una práctica común en el ambiente musical. Explicó que no lo veía como algo negativo, sino como parte del show. Recordó esa etapa con humor.

10. ¿Se rompió tu amistad con Christian Domínguez por Pamela Franco?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que la amistad con Christian se vio afectada cuando él inició una relación con Pamela. Dijo que prefirió alejarse para evitar problemas. Afirmó que la relación de amistad se enfrió con el tiempo. Considera que fue una decisión necesaria.

Nivel 3 - Premio: S/15 mil

11. ¿Has sido alcahueta de Pamela Franco?

Respuesta: Sí. (Verdad). Aceptó que fue "alcahueta" de Pamela Franco, pero aclaró que solo la defendió ante la prensa cuando estalló el escándalo con Christian Cueva porque la vio "destrozada". Yolanda explicó que nunca encubrió encuentros, salidas ni una relación clandestina, y que ni siquiera conocía personalmente al futbolista en ese tiempo.

Su única falta dijo fue negar públicamente que sabía de la relación pasada entre ellos. Sin embargo, señaló: "No me arrepiento, porque las amigas tienen que estar en las buenas y en las malas".

12. ¿Fue malagradecida Micheille Soifer?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que antes eran muy cercanas, pero la amistad se enfrió. Dijo que le hubiese gustado mantener esa relación. Señaló que los cambios laborales y personales afectaron ese vínculo. Incluso mencionó que iban a tener una colaboración, pero no se concretaba. Tras insistir mucho tiempo, aseguró que se cansó de rogar y decidió bloquearla.

13. ¿Te fue infiel el padre de tu hija?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que descubrió una infidelidad y que ese momento fue muy doloroso. Explicó que enfrentó la situación directamente. Aunque fue difícil, logró superarlo con el tiempo. Dijo que aprendió a valorarse más.

14. ¿Te metiste en la relación de Marisol y su pareja?

Respuesta: No. (Verdad). Aclaró que nunca se entrometió en esa relación. Indicó que la polémica se generó por terceros. Aseguró que cuando mantuvo una relación con ese hombre, él ya estaba separado. Señaló que ese tema se agrandó más de lo necesario.

"Prefiero que él esté con todas, menos contigo", aseguró Yolanda Medina que Marisol le habría dicho en ese momento.

15. ¿Eres mejor cantante que Marisol?

Respuesta: Sí. (Verdad). Yolanda respondió con seguridad al hablar de su desempeño artístico. Explicó que se considera una artista con varias habilidades. Aseguró que ha trabajado muchos años para perfeccionarse. Señaló que cada cantante tiene lo suyo, pero ella confía en su talento.

Nivel 4 - Premio: S/20 mil

16. ¿Te golpeaba el padre de tu hija?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que sufrió episodios de violencia en esa relación. Explicó que el tiempo hizo que la situación se volviera insostenible. Finalmente decidió alejarse para protegerse emocional y físicamente. Hoy no permitiría vivir algo así nuevamente.

17. ¿Era el padre de tu hija un drogadicto?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dijo que encontró sustancias en su casa y que eso la llenó de temor. Explicó que vivir esa situación fue muy doloroso. Aseguró que trató de mantener estabilidad por su hija. Fue una etapa difícil que prefiere dejar en el pasado.

18. ¿Te disparó el padre de tu hija?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reveló que este fue uno de los momentos más traumáticos de su vida. Explicó que el susto fue tan grande que tuvo una crisis nerviosa. Contó que nunca quiso preocupar a su familia con ese tema. Aseguró que ese episodio marcó un antes y un después en su vida.

Yolanda se llevó 20 mil soles en EVDLV

Durante su participación, Yolanda Medina abrió temas muy sensibles de su vida personal y artística. Cada respuesta la llevó a recordar momentos complicados: sus inicios con carencias, amistades que terminaron mal y relaciones que la marcaron profundamente. A pesar de la tensión del momento, la cantante mantuvo la calma y se mostró firme al revelar situaciones que nunca antes había contado en televisión.

"Me siento liberada, siento que me he quitado un peso de encima", afirmó Yolanda Medina antes de retirarse.

A su lado estuvieron su mamá, doña Marissa, su hermana Karina Medina y su amiga Emily Vargas, de Alma Bella, quienes la acompañaron en silencio y atentos al botón rojo. Su presencia fue un respaldo emocional importante para Yolanda, que encontró en ellas la fuerza necesaria para continuar el programa hasta donde pudo sin derrumbarse.

En conclusión, Yolanda Medina dejó una de las noches más impactantes del programa. Tras responder 18 preguntas muy duras, decidió retirarse con 20 mil soles y cerrar capítulos que la acompañaron por años. Su historia demostró su fortaleza y el camino difícil que recorrió para convertirse en la artista que es hoy.