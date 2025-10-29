Yolanda Medina cuenta su verdad tras polémica con Nilver Huarac: "No me gustó que me quiera tomar el pelo"

Una nueva disputa sacude la cumbia peruana luego de que Yolanda Medina criticara al productor Nilver Huarac por posar con jóvenes artistas durante una sesión de fotos. La controversia se intensificó cuando el productor respondió con duras declaraciones minimizando a la cantante. Ahora, Medina se pronunció para aclarar su postura y dar detalles de su conflicto con Huarac.

Yolanda Medina defiende su opinión

Yolanda Medina estuvo de invitada en el programa de "América Hoy" para aclarar su posición sobre sus comentarios hacía Nilver Huarac. La cantante aseguró que su comentario no tuvo mala intención y que simplemente expresó su opinión personal al considerar que la fotografía no daba una buena imagen.

"Cuando a mí me llaman y me piden una opinión, yo soy libre de opinar. Obviamente, a mí no me gustó la foto porque pienso que nunca, en los 14 años que he trabajado con Nilver, hemos tenido una foto así. Eso se presta a que las chicas sean expuestas y las critiquen. Fue mi opinión", explicó.

Además, recordó que ha tenido otros desacuerdos con el productor, especialmente cuando él intentó que denunciara a un grupo de jóvenes que habrían usurpado el nombre de 'Alma Bella', algo que ella no quiso hacer. Asimismo, recalcó que Nilver no la puede minimizar por que sabe lo que ha trabajado con ella

"Él me llama hace un mes para decirme que las exintegrantes están usurpando el nombre de Alma Bella para que les envíe una carta notarial y les ponga un hasta aquí. Les dije: 'Déjame llamarlas'. No me gustó que me quiera tomar el pelo, no me gustó que me quiera poner en contra de unas chicas jóvenes... Ahora no me vas a multiplicar por cero porque él sabe quién soy yo y por mí tiene el nombre Alma Bella", sentenció.

Nilver Huarac le responde a Yolanda Medina

Durante una entrevista para el programa "América Hoy", Nilver Huarac fue consultado sobre las declaraciones de Yolanda Medina y no dudó en responderle con firmeza. El productor aseguró que no se deja afectar por las críticas y cuestionó el mérito artístico de la cantante.

"Yo soy hombre de televisión hace más de 30 años. Le digo, ¿a quién le ha ganado? ¿Cuántas canciones tiene? Ella se pelea con una, con Marisol, con no sé quién más. La verdad, a mí me da mucha pena, no sé quién es Yolanda. Que se dedique a criticarme por vender, por tener presencia en el mercado. Yo la respeto y siempre la he tratado de 'viejita linda'", expresó Huarac, dejando en claro que no le dará importancia a sus comentarios.

Asimismo, explicó que las jóvenes que participaron en la polémica sesión de fotos solo estaban cumpliendo con su trabajo como artistas. Huarac rechazó las insinuaciones de que la sesión tuviera una intención inapropiada y defendió a su equipo.

"Son chicas que hacen bien su trabajo y punto. Son artistas y punto", manifestó el productor. Luego agregó con tono contundente: "Para mí no existe Yolanda. Para mí existe la gente positiva, la que apoya la cumbia, la que hace buena música. No existe la gente envidiosa y negativa. Como dice Leslie Shaw: hay niveles", sentenció.

El intercambio de declaraciones entre Yolanda Medina y Nilver Huarac evidencia las tensiones que persisten en la escena de la cumbia peruana. Mientras Medina defiende su derecho a opinar y resalta sus experiencias con el productor, Huarac mantiene su postura firme y protege la imagen de su equipo, dejando claro que las críticas de la cantante no afectarán su trayectoria