Mario Irivarren se encuentra con Jefferson Farfán y le pide que traiga Paolo Guerrero: "Vengo con la 9"

Como se recuerda, Mario Irivarren aceptó trabajar para Jefferson Farfán a pesar de que el pelotero tuvo una relación amorosa con Ivana Yturbe, expareja del chico reality.

Mario Irivarren con Jefferson Farfán

En el podcast 'La Manada', Jefferson Farfán llegó como invitado especial para conversar con Laura Spoya, Gerardo y Mario Irivarren. A pesar de que el chico reality y el exfutbolista salieron con la modelo Ivana Yturbe, no se hicieron roche para trabajar juntos. Durante la conversación, le preguntaron si Mario celebraba los goles de Farfán.

"¿Quiero saber si gritaste mi gol? eso quiere saber", le preguntó Farfán, e Irivarren respondió: "Para serte sincero, no estaba viendo el partido".

Después, su amigo Gerardo desconocía si el chico reality era fanático de la selección peruana o del fútbol, pero de igual manera le preguntó si llegó a celebrar algún gol de la selección peruana.

"Mira, para mi suerte yo nunca he sido tan fanático del fútbol, nunca he sido ese hincha acérrimo que mira todos los partidos y se levanta a las 4 de la madrugada. Soy el peruano promedio que cuando juega su selección obviamente mira, que se alegra si gana, pero no se deprime si pierde. Si hay gol, celebro como todos los peruanos", respondió Mario.

¡Pide a Paolo Guerrero!

En otro momento, su compañero Gerardo le pregunta a Jefferson Farfán si podría convencer a Paolo Guerrero para que esté en el podcast de 'La Manada'. Ante eso, el chico reality negó tener ningún problema que llegue el 'Depredador'.

En el pasado, Mario también estuvo durante mucho tiempo con Alondra García, quien tras terminar su relación amorosa con el chico reality tuvo otro romance con Paolo Guerrero. De esta manera, parecía que Irivarren siempre era 'atrasado' por algún pelotero de la selección peruana.

"¿Puede venir Paolo?", dice Gerado a Jefferson Farfán, y Mario Irivarren agrega con total confianza ante las cámaras: "Que venga. Convéncelo, todo por los números, es más vengo con la 9 y en vivo le pido que me la firme de frío (...) Ese día traigo mi guitarra cantamos juntos 'Mi declaración de amor'".

De esta manera, Mario Irivarren parece estar dispuesto a todo para su podcast 'La Manada'. Es así como se encontró en vivo con Jefferson Farfán y el chico reality le pidió que converse con Paolo Guerrero para que también se presente en el programa de streaming, prometiendo que usará la camiseta con su número.