¡OTRA VEZ! Pareja de Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau, es ampayado con su ex

La vida amorosa de Silvia Cornejo con Jean Paul Gabuteau ha estado en ida y vueltas debido a las presuntas infidelidades del empresario con sus exparejas. Ahora, la pareja de la exreina de belleza fue captado abrazando cariñosamente a su expareja en un departamento.

Jean Paul Gabuteau ampayado con su ex

Silvia Cornejo estuvo en un viaje con su pareja Jean Paul Gabuteau y su hijo por París demostrando el gran amor que se tienen en sus redes sociales. A pocos días del paseo familiar, el empresario fue captado en una comprometedora situación que no sería la primera vez.

Es así como el programa de Magaly Medina emitió unas imágenes mostrando al empresario Jean Paul Gabuteau en un departamento junto a su expareja. La mujer parece que está luciendo una bata de baño blanca y ambos con copas de vino en las manos. Luego, se ve que se abrazan y parecen darse un beso desde el balcón del departamento.

"Atención Silvia Cornejo. Jean Paul Gabuteau lo volvió a hacer con la ex de siempre y a escondidas", expresó el reportero de la 'urraca'.

La mujer que aparece con el músico sería su expareja Analía Jiménez, con quien tiene un hijo en común. Anteriormente, ambos han sido captados juntos en varias ocasiones demostrando un interés mayor que de solo padres. Ahora, ambos aparecen juntos en un departamento luciendo muy cariñosos.

¡No es la primera vez!

Silvia Cornejo ha perdonado en más de una ocasión las presuntas infidelidades de Jean Paul Gabuteau. Hace un mes aproximadamente, el músico estuvo en una reunión de exalumnos donde se encontró con su expareja luciendo en una foto muy cercanos, para luego dirigirse a un hotel y salir tres horas después rumbo a su casa.

En 2016, Analía Jiménez denunció a Jean Paul por maltrato físico y psicológico, pero no llegó a proceder. De igual manera, ambos se lucieron juntos. Por su parte, la exreina de belleza parece querer mantener a su familia unida y decide continuar con su relación con el músico, a pesar de las imágenes comprometedoras que se han revelado en los últimos años.

De esta manera, Jean Paul Gabuteau ha sido captado nuevamente en un ampay, pero esta vez en un departamento de su expareja y madre de su hijo. El músico que está en una relación con Silvia Cornejo abraza cariñosamente a la mujer en el balcón con copas de vino en la mano.