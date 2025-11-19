Estrella Torres aclara sobre los rumores de conflictos en Son del Duke: "Todas tiene que brillar"

Hace unos días, Estrella Torres hizo su entrada oficial a Son del Duke como parte de su delantera musical en medio de rumores de conflictos en el grupo y la salida de varios integrantes de forma repentina. Ahora, la artista da su opinión sobre aquella situación.

Estrella Torres sobre Son del Duke

En una entrevista con 'América Espectáculos', Son del Duke se presentó para contar un poco más sobre la llegada de sus nuevas integrantes. Es así como la cantante Estrella Torres fue consultada sobre los rumores de supuestos malos tratos en el grupo de cumbia donde cuatro personas renunciaron de manera inesperada.

"Yo doy mi opinión porque ya tengo ocho años de trayectoria con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con humildad, sobre todo. Yo creo que en una agrupación, todas tiene que brillar, acá lo estamos haciendo. Aquí todas las chicas son súper talentosas, Jenifer una voz espectacular, Alondra carisma espectacular, la bebita Evony", señaló.

La cantante de cumbia señala que el grupo debe ser unido y todos se deben apoyar para brillar, no más uno que el otro. Además, agrega que entre compañeros siempre tienen que apoyarse.

"Todas hacemos un gran equipo y la verdad, nosotros estamos que disfrutamos, hacemos lo que nos gusta y eso es lo que tiene que importar y primar en una agrupación. No hacer daño a nadie, no mirar que a quién le da más. Todo compañerismos, siempre hay que ayudarnos", expresó la joven cantante.

Estrella Torres neiga conflictos en Son del Duke. Fuente: América Espectáculos pic.twitter.com/qenwitfnL2 — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) November 19, 2025

¿Cómo fue su ingreso?

Durante la entrevista en el programa 'Esta Noche', la joven cantante también habló sobre su ingreso a la agrupación Son del Duke cuando estaba con su carrera como solista. La artista señala que decidió dar una pausa a su proyecto para formar parte de la delantera y apoyarse entre artistas.

"Esto fue súper repentino, no pensé dar una respuesta rápida. Obviamente a mi proyecto, le he tenido que dar una pequeña pausa para poder formar parte de la delantera de Son del Duke por la misma coyuntura que está pasando, como artistas tenemos que apoyarnos, darnos la mano, me brindaron la oportunidad", dijo.

De esta manera, Estrella Torres menciona que no existen conflictos en Son del Duke más allá de una agrupación normal de cumbia. Además, comenta que se sienten muy unidos entre todos sus compañeras y que cada una debe brillar como parte de toda la delantera, sin querer hacer daño a nadie.