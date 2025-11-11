Mario Irivarren aclara supuesto abucheo con Laura Spoya y Gerardo Pe y deja entrever nuevo pódcast

Mario Irivarren rompió su silencio para aclarar el verdadero motivo detrás del video que se viralizó en TikTok, donde muchos creyeron que él, Laura Spoya y Gerardo Pe habían sido abucheados por el público durante una presentación. Al ser consultado por "América Hoy" al respecto explicó lo sucedido y deja intriga sobre el nuevo pódcast que tendría con sus compañeros.

Mario Irivarren habla de supuesto abucheo y deja entrever pódcast

El chico reality Mario Irivarren decidió aclarar lo que realmente pasó con el video viral que causó revuelo en TikTok, donde se veía a él, Laura Spoya y Gerardo Pe aparentemente siendo abucheados por el público durante una grabación. En una conversación con "América Hoy", aclaró lo ocurrido.

En las imágenes, el trío luce sorprendido mientras se escuchan gritos desde el público, lo que muchos interpretaron como una burla. Sin embargo, Mario aseguró que todo fue una confusión y que los gritos no eran insultos.

"Estábamos grabando un spot. Jajajajajajaja. Están diciendo: Peña, peña, peña", escribió el conductor entre risas al ser consultado por "América Hoy".

Mario explicó que la grabación se realizó en una universidad, donde coincidieron con un evento llamado La Peña, motivo por el cual se escuchaban gritos y música de fondo. Según contó, el grupo decidió grabar ese día porque no tenían otra fecha disponible.

"Es que era un evento de la universidad, creo, donde se presentan grupos de música de distintas facultades, algo así, y se llama 'La Peña', creo. Solo que por tiempos era el único día y hora que podíamos grabar y se cruzaba con ese evento. Los chicos de la cato fueron súper buena onda y nos ayudaron con el video", agregó.

@ameg_pe 11.11.25 | Mario Irivarren aclara supuesto abucheo con Laura Spoya y Gerardo Pe y deja intriga sobre nuevo pódcast. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La reportera le preguntó si el audio del video había sido editado. Mario fue claro al decir que era real y especificar lo que el público habría gritado. Con esto, el chico reality desmintió cualquier versión de que fueron abucheados, asegurando que todo se trató de una confusión mal interpretada por las redes sociales.

"(Entiendo, ¿entonces el video que anda circulando está editado con otro audio?) No no, el audio sí es real. Pero están gritando: Peña, Peña, Peña. Porque ese era su evento que se llama La Peña", escribió.

¿Se viene un nuevo pódcast?

Pero lo que más llamó la atención fue la respuesta misteriosa de Mario cuando le preguntaron por qué estaban grabando ese spot.

"Mario, ¿y qué promo estaban grabando? Por ahí dicen que se viene un nuevo pódcast", le consultaron. "Eso ya es secreto", respondió entre risas, dejando abierta la posibilidad de un nuevo proyecto junto a sus compañeros Laura Spoya y Gerardo Pe.

En redes sociales, indicaron que el trío estaría preparando un nuevo pódcast tras el fin de Good Time. Esta vez serían parte del nuevo canal digital del futbolista Jefferson Farfán, llamado Satélite+.

Estarían en canal de Jefferson Farfán

El nuevo canal digital "Satélite+", impulsado por Jefferson Farfán, busca reunir a diversas figuras del entretenimiento peruano dentro de una misma red de contenidos digitales. Entre los programas que formarían parte de su parrilla estarían "La Manada", el renovado espacio conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, que pasaría oficialmente a integrarse a esta plataforma.

En redes sociales, los seguidores del programa no tardaron en notar que la cuenta "La Manada en el Satélite", que estaría vinculada al nuevo canal, sigue a Abner, productor del proyecto, así como a Mario, Laura y Gerardo, lo que reforzaría los rumores sobre su incorporación a Satélite+.

En conclusión, Mario Irivarren no solo puso fin a los rumores del abucheo, sino que también emocionó a sus fans con la posibilidad de un nuevo proyecto. Todo indica que muy pronto volveremos a verlos juntos, esta vez bajo una nueva plataforma.