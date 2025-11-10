Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe habrían sido abucheados en discoteca

El último fin de semana, una inesperada escena habría ocurrido en una conocida discoteca. Según videos que circulan en redes sociales, Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe habrían sido abucheados por el público, en la siguiente nota conoce todos los detalles.

¿Fueron abucheados por el público en discoteca?

El chico reality Mario Irivarren, la ex Miss Perú Laura Spoya y el influencer Gerardo Pe fueron protagonistas de un polémico video viral que se difundió el fin de semana. Las imágenes mostraban al trío sobre el escenario de una discoteca mientras un grupo de asistentes habría estado abucheándolos.

La reacción adversa del público desató inmediatamente una ola de especulaciones sobre un supuesto rechazo masivo a los personajes mediáticos. Muchos usuarios comentaron que los gritos y silbidos reflejaban el descontento de la audiencia ante la presencia de ellos.

"De la nada se pusieron a grabar TikToks, un comercial o algo así. Se quedaron buen tiempo haciendo eso, obviamente retrasaron todas las presentaciones y el evento", expresó un testigo en el clip viral.

El hartazgo fue tal que, incluso, la producción se vio obligada a apagar la música para que las figuras pudieran continuar con su grabación, lo cual intensificó la protesta del público.

La dura crítica en televisión

En televisión, esta peculiar escena fue debatido y criticado por parte de los conductores del programa 'Arriba Mi Gente'. Los conductores señalaron que, si bien la jugada pudo haber sido una estrategia de marketing para volverse virales, no fue ético con el público.

Los conductores de Latina cuestionaron si el abucheo fue una reacción genuina o si fue intencionalmente provocado por las figuras como una estrategia publicitaria. El popular Ricardo Rondón criticó la estrategia, aunque reconoció su efectividad.

"Yo creo que ha sido marketing... Han conseguido el objetivo, han sido virales, ya está el engagement ganado", señaló.

El consenso final fue que la detención del show y desconexión con la audiencia fue un "tiro que le salió por la culata". Aunque consiguieron la viralización, la estrategia dejó una mala imagen de las figuras, evidenciando que la fama de redes sociales no siempre se traduce en el apoyo del público cuando se está frente a ellos.

De esta forma, el video que sugería abucheos contra Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe ha provocado una fuerte controversia y diversas reacciones en redes sociales. Se esoera que, en las próximas horas, el chico reality, la ex Miss Perú o el influencer emitan un comunicado para esclarecer los hechos.