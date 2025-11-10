¡No les fue como esperaban! Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe reciben tremendo abucheo en discoteca

El incidente provocó el abucheo masivo de los asistentes, quienes exigieron que bajaran de la tarima, en un escándalo que expuso la delgada línea entre el marketing digital y el respeto a la audiencia en vivo.

El "roche" por detener la fiesta para grabar

El famoso tio de Goodtime fue duramente críticado por su decición de comenzar a grabar tiktoks en medio de una presentación.

El escándalo se viralizó rápidamente. Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, que se presentan juntos como "Good Time", fueron captados en el escenario mientras el público les lanzaba fuertes silbidos y pifias. Este roche inicial causó extrañeza, pues son figuras con una base considerable de seguidores.

La indignación fue clara: los influencers detuvieron el flujo normal del evento. Según un testigo en el clip viral, la molestia creció porque: "De la nada se pusieron a grabar TikToks, un comercial o algo así. Se quedaron buen tiempo haciendo eso, obviamente retrasaron todas las presentaciones y el evento".

El hartazgo fue tal que, incluso, la producción se vio obligada a apagar la música para que las figuras pudieran continuar con su grabación, lo cual intensificó la protesta del público.

La dura crítica en televisión

En televisión, esto fue debatido y criticado por parte de los conductores de Arriba mi gente. Los conductores señalaron que, si bien la jugada pudo haber sido una estrategia de marketing para volverse virales, no fue ético con el público.

Uno de los panelistas se mostró muy duro con el equipo, señalando la falta de respeto: "¿No te están siendo un poquito este no sé perversos, maquiavélicos, crueles? El público, el público...".

Los conductores de Latina cuestionaron si el abucheo fue una reacción genuina o si fue intencionalmente provocado por las figuras como una estrategia publicitaria.

El popular Ricardo Rondon criticó la estrategia, aunque reconoció su efectividad: "Yo creo que ha sido marketing... Han conseguido el objetivo, han sido virales, ya está el engagement ganado".

El consenso final fue que la detención del show y la desconexión con la audiencia, que incluso incluyó apagar la música, fue un "tiro que le salió por la culata", evidenciando la diferencia entre la fama en redes y el cariño en vivo.

Lección aprendida

El debate escaló a una crítica sobre la mezcla de contenidos de TV e Internet, pidiendo priorizar el talento nacional en la pantalla chica. El consenso final fue que la detención del show y la desconexión con la audiencia fue un "tiro que le salió por la culata". Aunque consiguieron la viralidad, la estrategia dejó una mala imagen de las figuras, evidenciando que la fama de redes sociales no siempre se traduce en el apoyo del público cuando se está frente a ellos.