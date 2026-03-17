Pol Deportes fue elegido por Tom Holland para revelar tráiler de 'Spider-Man: Un nuevo día' desde Perú

El actor británico Tom Holland dejó en shock a sus seguidores al incluir al Perú en el lanzamiento global del tráiler de Spider-Man: Un Nuevo Día. Como parte de una innovadora estrategia, el intérprete del popular superhéroe decidió que fanáticos y creadores de contenido de distintas partes del mundo participen en la revelación del esperado avance.

Tom Holland apuesta por fans del mundo para revelar el tráiler

En ese contexto, el primer elegido fue el joven peruano Clíver Huamán, conocido en redes sociales como Pol Deportes. Su participación marcó un hito para el país y generó gran emoción entre los fanáticos de la saga.

El protagonista de Spider-Man explicó que esta dinámica busca agradecer el respaldo que la franquicia ha recibido a lo largo de los años. A través de un video difundido en redes sociales, el actor anunció que el lanzamiento del tráiler se realizaría de manera inédita, con la participación directa de seguidores de diferentes países.

"Estamos trabajando en algo increíblemente emocionante para el estreno del tráiler", señaló Holland en su mensaje. Además, destacó el rol fundamental de los fans en el éxito de la saga. "No hace falta decir que hemos recibido muchísimo amor y apoyo desde el primer día que empezamos a hacer estas películas. Sin esa comunidad tan increíble, Spider-Man no existiría", añadió.

El actor también invitó a los seguidores a mantenerse atentos a las redes sociales para no perderse ningún detalle del lanzamiento.

"Para demostrar nuestro agradecimiento, vamos a hacer algo que nunca se ha hecho antes. Sigan de cerca el inicio de este 'nuevo día' alrededor del mundo, porque algunos de nuestros fans más grandes nos ayudarán a lanzar fragmentos del nuevo tráiler", explicó.

Perú inicia el lanzamiento con Pol Deportes y revela primeras imágenes

El encargado de dar inicio a esta campaña global de Marvel fue Pol Deportes, quien desde Lima compartió el primer fragmento del tráiler, generando gran repercusión en redes sociales. El joven creador de contenido anunció la exclusiva con entusiasmo, destacando la importancia del momento.

"Hoy les tengo una exclusiva mundial. Y no, no es un fichaje ni un clásico. Hoy estamos hablando de algo mucho más grande: Spider-Man", afirmó.

En otro momento del video, el adolescente reforzó su emoción por formar parte de este lanzamiento internacional. Asimismo, resaltó la influencia del superhéroe en su vida personal y profesional.

"Soy un gran fan de Spider-Man y me ha inspirado muchísimo a lo largo de mi vida y carrera. Y ahora, desde Perú, tenemos el honor de presentarles una parte exclusiva del nuevo tráiler: Spider-Man: Un Nuevo Día", agregó.

El adelanto muestra una intensa escena de acción aérea, en la que Spider-Man se balancea entre los edificios de Nueva York mientras sostiene a un hombre, en medio de un ambiente oscuro que anticipa mayores peligros.

En conclusión, la participación de Pol Deportes en el lanzamiento del tráiler de Spider-Man: Un Nuevo Día marca un momento clave para el Perú en el entretenimiento internacional. La estrategia impulsada por Tom Holland resalta el rol de los fans y el alcance global de la franquicia.