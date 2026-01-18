Pol Deportes comparte su emoción tras asistir al segundo concierto de Bad Bunny en Lima: "Disfrutamos con amigos"

El joven tiktoker Pol Deportes se sumó a la euforia de Bad Bunny durante la segunda fecha de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour en el Estadio Nacional de Lima, el sábado 17 de enero. Entre miles de fanáticos, el narrador peruano compartió su experiencia en redes sociales, mostrando que su presencia llamó la atención tanto del público como de colegas del espectáculo.

Pol Deportes comparte su experiencia en el Estadio Nacional

En sus redes sociales, Pol Deportes relató que disfrutó del concierto junto a amigos, incluido Santi Lesmes, conductor del programa Arriba Mi Gente. En varias fotos publicadas, se le ve posando junto al presentador y al comediante Ricardo Mendoza, integrante del canal Hablando Huevadas.

"Y fue el primer concierto de Bad Bunny, no hicimos nada malo más que disfrutar con amigos, mi hermano y el tío Santi, saludos y bendiciones", escribió el comunicador.

Por otro lado, Pol, también respondió a los comentarios negativos que surgieron en sus publicaciones.

"No hacer caso a los malos comentarios, bendiciones a todos", agregó, mostrando tranquilidad y cercanía con su comunidad digital.

La interacción de Pol Deportes con sus seguidores reflejó su capacidad para conectar con el público no solo como narrador deportivo, sino también como figura de entretenimiento, confirmando que su popularidad trasciende las plataformas tradicionales.

Nuevo proyecto de streaming y consolidación profesional

Más allá de su presencia en el concierto, Pol Deportes sigue consolidando su carrera en el periodismo deportivo. El joven anunció que formará parte de un nuevo proyecto de streaming sobre análisis futbolístico, junto a exfutbolistas como Julinho, Carlos Galván, Erick Delgado y Flavio Maestri, y periodistas de trayectoria como Richard de la Piedra y Talía Azcárate.

En un video de presentación publicado en TikTok, Pol Deportes se mostró emocionado y destacó que su principal objetivo será aprender de los expertos para seguir fortaleciendo su formación profesional.

"Por eso, elegí crecer con los mejores", declaró, dejando en claro que busca rodearse de referentes que le permitan evolucionar como comunicador.

Uno de los momentos más comentados del anuncio fue la llamada sorpresa del exdefensor argentino Carlos Galván, quien confirmó su participación en el panel y subrayó la ambición del proyecto, considerado por muchos como una propuesta innovadora y de alto nivel para el periodismo deportivo digital.

En conclusión, la participación de Pol Deportes en el concierto de Bad Bunny y su nuevo proyecto de streaming muestran su versatilidad y habilidad para conectar con diversos públicos. Mientras gana notoriedad en redes sociales, consolida su formación profesional combinando entretenimiento y periodismo deportivo.