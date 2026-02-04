Pamela López afirma que ni ella ni su familia han amenazado a su examiga: "No actúo de forma violenta"

Tras la denuncia de Selene Cucat a Pamela López y varios de sus miembros de la familia, la influencer salió a responder con todo en una entrevista. Es así como negó tales acusaciones y que jamás ha actuado de manera violenta hacia otras personas.

Pamela López responde con todo

En una conversación con el programa 'Amor y Fuego', Pamela López salió a responder tras la denuncia de su examiga por haber recibido amenazas aparentemente de ella para que se rectifique tras la filtración de la llamada de Selene Cucat con Christian Cueva.

"No fui yo, no soy yo, yo no tengo antecedentes con pelearme con alguien, yo no actúo de forma violenta. Yo no insulto como algunas personas ahí bien sentadas suelen hacer y yo por eso voy a salir y decir cuando no me consta, un poquito de sentido común. Que esas neuronas de ese staff de abogados y de todas las personas involucradas en este circo, lo tengan bien en su lugar", expresó.

Además, señala que amedrentar contra Selene Cucat y darle su propio número sería algo muy poco creíble, burlándose de ello. Incluso, señaló que tras aliarse con Christian Cueva hablaría mal de ella.

"¿Yo voy a ser tan bruta, tan bestia de querer amenazar, amedrentar y firmar con mi nombre y apellido y dejar mi número? De verdad hasta risa me da. Yo no voy hacer cosas tan bajas de buscar a tu 'enemigo legal', aliarme e intentar pues, este inventarle cosas para quedar bien. Eso habla más de ella que de mí", agregó.

Señala a Selene Cucat de problemas mentales

En otro momento, Pamela López señala lo molesta que está porque tocaron a su madre en esta acusación, esto causó su total indignación. Incluso, señala que Selene Cucat estaría mal psicológicamente para cometer esos actos en su contra.

"Me da muchísima lastima porque debe tener muchos problemas de salud mental para que la lleve hacer esto. Me está tocando con nombre y apellido, voy a tener que defenderme legalmente, yo jamás voy actuar de esa forma, no sé si ella podrá decir lo mismo", expresó al final.

De esta manera, Pamela López afirma que no tendría nada que ver con las amenazas que viene recibiendo Selene Cucat a raíz de los audios filtrados en las redes de su conversación con Christian Cueva. Afirma que no es una persona violenta y no cometería esas acciones agresivas.