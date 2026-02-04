Christian Cueva viajó a Lima para cantar con Pamela Franco: "Hasta el fin del mundo, mi amor"

Luego de disputar un partido con Juan Pablo II, Christian Cueva no perdió tiempo y tomó rumbo a Lima para reencontrarse con su pareja, Pamela Franco. El futbolista sorprendió al subir al escenario durante un concierto de la cantante y cantar junto a ella, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

Christian Cueva sorprende al viajar a Lima para show con Pamela Franco

Luego de cumplir con su partido en el norte del país, Christian Cueva volvió a estar en el centro de la atención, pero esta vez lejos de las canchas. El futbolista viajó desde Chiclayo hasta Lima para acompañar a Pamela Franco en uno de sus conciertos y terminó protagonizando un momento que no pasó desapercibido.

Todo ocurrió después del encuentro entre Juan Pablo II y FC Cajamarca, disputado en Chongoyape. Tras el partido, Cueva tomó un vuelo rumbo a la capital para llegar al show de Pamela Franco. La sorpresa fue total cuando el jugador subió al escenario y se animó a cantar junto a su pareja frente a todo el público.

Durante el concierto, Christian Cueva tomó el micrófono y entonó una parte de la canción con bastante emoción. Pamela Franco siguió la canción sin ocultar la emoción por tenerlo a su lado.

"Si tú me dejaras no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, me podría enloquecer", cantó el futbolista, mientras los asistentes grababan el momento y reaccionaban con aplausos y gritos. "Pido a Dios que ese momento. Nunca llegue y que proteja nuestro amor. Como tú no existen dos", interpretó la cantante, generando un ambiente romántico que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Pero lo que terminó de encender las redes fue la frase que Christian Cueva dijo. Con micrófono en mano y mirando a Pamela, lanzó una declaración directa.

"Hasta el fin del mundo, mi amor. Hoy, mañana y siempre", gritó el futbolista, una expresión de amor que no pasó desapercibida.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y muy variadas. Algunos usuarios destacaron el esfuerzo del futbolista por cumplir con su trabajo y luego acompañar a su pareja. Sin embargo, también hubo críticas y mensajes más duros.

Comentarios como "Que buen profesional, cumpliendo con ambos trabajos", "Eso es amor estar al lado de su pareja", y "Qué hermoso, hasta el fin del mundo puro amor", se repitieron bastante. "Esto solo pasa en Perú", "El único culpable es el club donde juega", "Mejor que se dedique a la juerga", o "Lo que faltaba es que cante con la camiseta del club", fueron algunos de los comentarios.

Pamela Franco orgullosa de Cueva y con nuevos proyectos juntos

Más allá del show y la polémica, Pamela Franco se mostró orgullosa del momento que vive Christian Cueva en el plano profesional. En una reciente entrevista con "América Espectáculos", la cantante resaltó el esfuerzo del futbolista y celebró sus recientes logros deportivos.

"Yo siento que le ha ido súper bien, que ha anotado un gol ahora. Estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de él porque yo sé lo que hay detrás de cada esfuerzo", señaló la artista, dejando claro que conoce el sacrificio que implica su carrera.

Además, Pamela reveló que ambos han decidido unirse también en el mundo de los negocios. La pareja forma parte de un nuevo proyecto ligado a la organización de eventos, una etapa que los tiene muy entusiasmados.

"Con Christian formamos parte de esta familia bonita encargada del Centro de Convenciones La Explanada. Todo lo que es eventos vamos a formar parte, vamos a hacer grandes eventos, se vienen sorpresas", adelantó.

En conclusión, Christian Cueva viajó a Lima tras jugar con Juan Pablo II para cantar junto a Pamela Franco en su concierto, un momento que rápidamente se volvió viral. El gesto generó reacciones divididas en redes sociales, entre mensajes de apoyo y críticas, volviendo a poner a la pareja en el centro de la atención mediática.