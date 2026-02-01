Alejandra Baigorria llora tras su polémica promoción de la segunda prenda a S/1: "Ha sido un éxito a pesar del hate"

Alejandra Baigorria volvió a estar en el centro de la conversación digital tras lanzar una agresiva promoción en su marca de ropa, en la que ofrecía la segunda prenda a solo un sol. Aunque la campaña generó comentarios divididos en redes, la empresaria sorprendió al revelar que superó sus expectativas y la llevó a emocionarse hasta las lágrimas.

Alejandra Baigorria rompe en llanto por el éxito de su promoción

A través de sus redes sociales, la también figura de televisión compartió un video en el que aparece visiblemente conmovida al revelar que la promoción de la segunda prenda a S/1 resultó un rotundo éxito en todas sus tiendas. Pese a las críticas recibidas en los días previos, Baigorria no ocultó su emoción y destacó que las ventas superaron lo esperado.

"Chicos, estoy llorando porque ha sido un éxito la promoción de hoy, a pesar de todo el hate, de todo lo que me han hecho, de que siempre me quieren tumbar", expresó entre lágrimas la empresaria, dejando en claro que los cuestionamientos no frenaron el respaldo de sus clientes.

En otro momento, Alejandra agradeció públicamente a su equipo de trabajo y resaltó el esfuerzo colectivo que permitió alcanzar el objetivo comercial. Según comentó, todas las tiendas de su marca quedaron sin stock tras la campaña.

La empresaria aprovechó el momento para enviar un mensaje motivacional a sus seguidores, resaltando la importancia de la perseverancia frente a las críticas y reafirmando su compromiso con nuevos proyectos.

"Se han quedado las tiendas vacías, peladas. Quiero agradecer a mi hermano, a todo el Team AB. Son lágrimas de felicidad porque el mal nunca triunfa. Sigan sus sueños y a seguir trabajando, que se vienen más cosas", afirmó con evidente emoción.

Alejandra Baigorria responde a críticas por los precios de su marca

Paralelamente al éxito de la campaña, Alejandra Baigorria salió al frente para aclarar las críticas que surgieron en redes sociales sobre los precios de sus prendas. Algunos usuarios insinuaron que la empresaria habría incrementado los costos antes de lanzar la promoción, algo que ella negó de forma tajante.

Mediante un video publicado en sus plataformas digitales, la conocida 'Gringa de Gamarra' respondió con ironía a los cuestionamientos y rechazó haber manipulado los precios para justificar la oferta. Incluso reaccionó a comentarios que aseguraban preferir comprar en Gamarra con una frase directa: "¿Anda, pues... quién te agarra?".

En el material difundido, Baigorria simuló pedirle a una trabajadora que suba los precios como parte de una actuación, con la que buscó evidenciar lo absurdo de las acusaciones. Acto seguido, aclaró que se trataba de una broma y aseguró que, por el contrario, su intención fue reducir los costos.

"Más bien he venido a bajar los precios, chicas, para que mañana sea un día espectacular", añadió, reafirmando su estrategia comercial y su cercanía con el público.

Con esta campaña, Alejandra Baigorria logró un fuerte impacto comercial y reafirmó su posicionamiento como empresaria en la moda. Pese a las críticas en redes, destacó el respaldo de sus clientes y el trabajo en equipo, asegurando que los resultados pesan más que el ruido digital.