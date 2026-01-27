¿Isabella Ladera y Hugo García esperan un bebé? Nuevas imágenes encienden las redes

Isabella Ladera y Hugo García vuelven a llamar la atención luego de que una serie de videos encendiera fuertes especulaciones sobre una posible llegada de su primer hijo. La pareja, que mantiene una relación marcada por constantes muestras de cariño, ha despertado la curiosidad de sus seguidores por un peculiar video.

Video reciente aviva versiones sobre un posible embarazo de Isabella Ladera

En las últimas horas, un nuevo video de Isabella Ladera comenzó a circular con fuerza en plataformas digitales. Las imágenes, captadas durante una celebración infantil, habrían mostrado a la influencer con un abultamiento en el abdomen que no pasó desapercibido. El material generó una ola de comentarios y llevó a varios usuarios a asegurar que la modelo estaría en la dulce espera.

El comunicador Oswaldo Villalobos se refirió al clip y avivó aún más la polémica al dar su opinión sobre lo que se observa en las imágenes.

"Esta imagen donde se le ve a Isabella claramente embarazada por que esta embarazada y será un hermoso.... lo dejaremos que lo revela la mamá y que vende la primicia", comentó.

Desde que los rumores comenzaron a circular con mayor fuerza hace poco más de un mes, Isabella ha reducido las publicaciones recientes donde se muestre de cuerpo completo. En su lugar, ha optado por compartir imágenes antiguas o lucir prendas más holgadas, una decisión que para muchos refuerza las versiones de un posible embarazo.

Mientras tanto, Hugo García se encuentra en Lima disfrutando de unos días de playa junto a sus amigos. Hasta el momento, el exchico reality ha evitado pronunciarse sobre las especulaciones, lo que ha generado aún más expectativa entre sus seguidores.

@rkt696 Video reciente aviva versiones sobre un posible embarazo de Isabella Ladera ♬ sonido original - rkt696

Frases y gestos que alimentan las sospechas sobre la pareja

Los rumores no solo se sostienen en el aspecto físico de Isabella Ladera. En los últimos días, la pareja compartió un video grabado dentro de un auto, donde ambos aparecen junto a sus gatos en un ambiente relajado. Sin embargo, fue una frase de Hugo García la que encendió nuevamente las alertas entre sus fans.

Durante la grabación, el modelo comentó: "La familia sigue creciendo". De inmediato, Isabella respondió con una sonrisa y una frase que no pasó desapercibida: "Y va a seguir creciendo".

Estas palabras fueron suficientes para que los usuarios interpretaran el intercambio como una confirmación indirecta del embarazo. Los comentarios no tardaron en inundar la publicación, con mensajes de felicitación, sorpresa y expectativa por un anuncio oficial.

Por ahora, Isabella Ladera y Hugo García continúan en el ojo público, envueltos en rumores que se intensifican con cada publicación. La falta de una confirmación directa mantiene la expectativa entre sus seguidores, mientras la pareja guarda silencio y deja que las redes alimenten una incertidumbre que podría resolverse con un anuncio decisivo.