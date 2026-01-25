¿Vacío o lleno? Mall KM40 de Jefferson Farfán vuelve a generar polémicas tras nuevas imágenes

Desde su inauguración en diciembre de 2024, el Mall KM40, impulsado por Jefferson Farfán y su madre Doña Charo, ha generado debate. Ubicado en Lurín, el proyecto volvió a estar en el centro de la polémica tras difundirse imágenes que mostrarían baja afluencia de público mientras el futbolista está de vacaciones..

¿El Mall KM40 luce vacío a más de un año de su inauguración?

El programa Amor y Fuego visitó recientemente el Mall KM40 y registró imágenes que, según sus conductores, evidenciarían una escasa presencia de visitantes. Las cámaras del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre llegaron hasta el centro comercial en enero de 2026, en plena temporada de verano, y encontraron pasillos con poco movimiento.

Rodrigo González se mostró sorprendido por lo observado y remarcó que la visita se realizó en un horario en el que normalmente se esperaría mayor concurrencia. "Era 22 de enero, mediodía; tiene todo, buenos restaurantes, buen supermercado, buenas marcas. No entiendo", comentó el popular 'Peluchín' durante la emisión del programa.

Por su parte, Gigi Mitre planteó una posible explicación al escenario mostrado, señalando que el problema podría estar relacionado con la planificación inicial del proyecto.

"Estoy seguro de que Jefferson no solo vive de eso y no lo veo preocupado, pero sí es una pena porque han invertido", expresó, dejando entrever que tal vez no se realizó un estudio de mercado adecuado antes de la apertura. A ello, Rodrigo agregó con tono crítico: "No sé qué podría ser. Pero no se está dando".

Mientras el debate se instalaba nuevamente en la opinión pública, Jefferson Farfán se encontraba fuera del país disfrutando de unos días en República Dominicana junto a Xiomy Kanashiro, con motivo del cumpleaños número 27 de la joven. Ambos compartieron imágenes y videos del viaje en sus redes sociales, ajenos a la polémica generada en Lima.

Tula Rodríguez muestra otra cara del mall de Jefferson Farfán

Frente a las imágenes difundidas y a los comentarios que se multiplicaron en redes sociales, Tula Rodríguez decidió pronunciarse y mostrar su propia experiencia en el Mall KM40. La actriz y conductora acudió personalmente al centro comercial y grabó un video que luego compartió en su cuenta oficial de Instagram.

En el material audiovisual, Tula recorrió las instalaciones del mall y evidenció una notable presencia de personas, así como locales en funcionamiento y movimiento constante. Con ello, buscó desmentir la versión de que el lugar se encontraría desierto.

"Hay bastante gente, no sé de dónde sacan que está vacío", se le escucha decir mientras muestra distintos espacios del centro comercial.

Su publicación generó reacciones inmediatas y reabrió el debate sobre la real situación del emprendimiento de Farfán. Para muchos usuarios, el video de Tula demostraba que la afluencia podría variar según el día y la hora, mientras que otros consideraron que el mall aún se encuentra en un proceso de consolidación.

Jefferson Farfán no tardó en responder al gesto de la conductora. Lejos de la confrontación, el exseleccionado nacional agradeció públicamente el apoyo recibido y reafirmó su compromiso con el proyecto.

"Gracias Tula, seguimos trabajando con mucha humildad", escribió en sus redes sociales.

@rkt696 Tula Rodríguez halaga el Mall KM40 de Jefferson Farfán. ♬ sonido original - rkt696

A más de un año de su inauguración, el Mall KM40 sigue en el centro del debate. Mientras algunos cuestionan su afluencia, otras voces como la de Tula Rodríguez defienden el emprendimiento. Jefferson Farfán se mantiene sereno y enfocado en impulsar su proyecto, más allá de las críticas.