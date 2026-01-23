Jefferson Farfán le dedica tierno mensaje a Xiomy Kanashiro por su cumpleaños: "Iluminas mi vida"

La artista Xiomy Kanashiro se encuentra celebrando un año más de vida al lado de su pareja Jefferson Farfán. En esta ocasión, la bailarina celebró su cumpleaños viajando y el pelotero le dedicó un romántico mensaje.

Farfán le dedica tierno mensaje a Xiomy Kanashiro

A través de sus redes sociales, Jefferson Farfán no dudó en dedicar un romántico mensaje a su pareja por sus 28 añitos. El ex pelotero ha demostrado estar muy enamorado de la bailarina Xiomy Kanashiro, y compartió fotografías de sus momentos en su viaje actual en República de Panamá.

"Feliz cumpleaños, mi china hermosa. Que hoy y siempre la vida te sonría tanto como tú iluminas la mía, te amo", escribió el exfutbolista en sus redes. La bailarina respondió el mensaje expresando: "Mi amor gracias, es inexplicable este amor tan bonito que te tengo, siempre te haré feliz te amo".

Viaje para celebrar

Como se ha revelado, la bailarina decidió celebrar su cumpleaños días previos en la casa de Jefferson Farfán invitando a sus amigas. El pasado 22 de enero viajaron hacia República de Panamá para festejar los 28 añitos de la joven.

Como se recuerda, Farfán celebró el cumpleaños de Xiomy Kanashiro con una fiesta en el búnker en el 2025, antes que iniciaran oficialmente su relación amorosa. Según revelaron, ellos habrían iniciado formalmente el 14 de febrero en medio de una romántica propuesta.

Ahora, la pareja decidió realizar un viaje para celebrar el cumpleaños de la bailarina, al mismo estilo que celebró Jefferson Farfán. Aún se desconoce cuanto tiempo estarán disfrutando de la celebración, pero viene derrochando amor en todas sus redes sociales.

En otras publicaciones, Farfán también compartió otros mensajes de amor a su pareja con tiernas fotografías de ambos juntos. El pelotero ha demostrado como nunca el gran amor que siente por su pareja. Recordemos, que nunca ha sido tan expresivo con sus exparejas como Melissa Klug, Yahaira Plasencia y más en sus redes sociales. Avivando así los rumores de que la pareja estaría tan enamorada que tendrían planes de matrimonio, ya que las familias se llevan bien.

De esta manera, Jefferson Farfán ha demostrado el gran amor que siente por su pareja Xiomy Kanashiro. Ahora, están a menos de un mes de cumplir un año de relación amorosa y el exfutbolista la ha llevado de viaje para celebrar el cumpleaños 28 de la bailarina en República de Panamá llena de lujos.