Flavia Laos adelanta detalles de su nuevo álbum y se emociona: "Lo bueno toma tiempo"

Flavia Laos está viviendo una etapa muy especial en su carrera musical. La cantante viene preparando con mucho cuidado su primer álbum, titulado "La Rubia Peligrosa", un proyecto que la tiene muy ilusionada y que promete mostrar una faceta más intensa y real de su vida. A través de sus redes sociales, compartió su emoción y explicó por qué aún no lanza su disco, pese a las ganas que tiene de hacerlo.

La artista dejó en claro que este álbum es muy importante para ella y que quiere que todo salga perfecto. Por eso, ha decidido tomarse el tiempo necesario y seguir cada paso junto a su equipo de trabajo.

Flavia Laos sobre su próximo nuevo álbum

Desde su cuenta de Instagram, Flavia Laos confesó que la emoción por mostrar su música es tan grande que, si dependiera solo de ella, lanzaría su álbum "La Rubia Peligrosa" de inmediato. Sin embargo, sabe que un proyecto de este nivel requiere organización, planificación y mucho detalle.

"No es broma que si fuera por mí saco el álbum mañana como estoy emocionada, jajaja, pero lo bueno toma tiempo. Estamos haciendo todas las cosas bien (como tiene que ser) con un gran equipo que respalda el proyecto para que salga PERFECTO", escribió la cantante.

Flavia explicó que "La Rubia Peligrosa" representa un momento muy fuerte en su vida. Es un álbum que nace de las decepciones, del aprendizaje y de las experiencias que la hicieron cambiar su manera de ver el amor y las relaciones.

"La Rubia Peligrosa nace del quiebre. Es el lado que se despertó cuando me fallaron, cuando entendí que los cuentos de hadas no siempre existen. Habla de la versión más dura, más tóxica y más fría de mí, la que ya no cree, la que se protege, la que aprendió a morder antes de volver a confiar. No es dulzura, es instinto. No es ilusión, es supervivencia", añadió.

Con estas palabras, la artista dejó en claro que este disco no será solo música, sino una parte muy personal de su historia. Cada canción buscará reflejar ese proceso de cambio, de caída y de renacer, con el que muchas personas podrán sentirse identificadas.

Fechas, EP y lo que se viene en los próximos meses

La cantante también reveló el calendario de lanzamientos. En marzo llegará el EP "La Rubia Enamorada", una primera entrega que servirá como adelanto del concepto del disco. Luego, a finales de mayo, se estrenará el álbum completo "La Rubia Peligrosa".

"Primero viene mi EP en marzo 'La Rubia Enamorada'. Algunas ya están afuera como Ktown, faltan unas cuantas más.La Rubia Enamorada es ese capítulo de mi vida donde creí en el amor sin miedo, con el corazón abierto y la inocencia intacta. Habla de ese puppy love en el que piensas que nada puede salir mal... Luego a finales de mayo viene mi álbum 'La Rubia Peligrosa'", destacó Flavia.

La artista señaló que está trabajando con un gran equipo para cuidar cada detalle, desde las canciones hasta la producción visual. Su objetivo es entregar un proyecto sólido, bien trabajado y que conecte con el público desde la primera escucha.

En conclusión, con su próximo álbum "La Rubia Peligrosa", Flavia Laos busca mostrar su lado más fuerte, real y sincero. Un disco que nace del dolor, pero también del crecimiento personal, y que promete marcar un antes y un después en su carrera. La cuenta regresiva ya empezó y sus seguidores esperan con ansias escuchar este proyecto que, sin duda, dará mucho que hablar en la escena musical peruana.