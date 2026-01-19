Jefferson Farfán responde sobre la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón ¿Qué dijo?

El caso de Bryan Torres y Samahara Lobatón ha ocasionado mucha indignación sobre el salsero. Como se recuerda, Jefferson Farfán fue amigo cercano en el pasado del cantante y fue consultado sobre sus recientes acciones agresivas contra la madre de sus dos hijos.

¿Qué dijo Jefferson Farfán de Bryan?

El pasado fin de semana, Jefferson Farfán estuvo presente en el concierto de Bad Bunny en Lima donde asistió con Xiomy Kanashiro y dos de sus hijos. Es así como el programa 'Amor y Fuego' fue en su búsqueda para entrevistarlo y consultarle sobre las recientes acciones agresivas de su examigo Bryan Torres.

"¿Qué opinas sobre estas acciones de Bryan contra Samahara?", le preguntó el reportero, pero el exfutbolista solo atinó a decir: "No hablo, no opino, no tengo nada que opinar (Cobarde de repente por parte de Bryan) No opino, no tengo nada que opinar".

En otro momento, el reportero le recuerda al empresario que fue muy cercano a Bryan Torres durante muchos años, e incluso se distanciaron cuando inició un romance con Samahara Lobatón. Por ello, el comunicador le preguntó si ya conocía estas acciones agresivas del cantante de salsa.

"Tú has sido amigo durante muchos años de Bryan ¿Piensas que tenía estas actitudes agresivas de repente?", le preguntó el reportero, y Farfán respondió: "Amiguito, no voy hablar nada".

Caso Samahara Lobatón y Bryan Torres

A través de las redes sociales se ha viralizado un video donde Samahara Lobatón sufre de una agresión física de parte de Bryan Torres. Ante esto, Melissa Klug no dudó en actuar de manera inmediata ni bien se enteró y lo denunció por tentativa de feminicidio.

Aunque la empresaria presentó una denuncia por las agresiones que sufrió su hija, la influencer aún no ha denunciado. Según reveló su madre, Lobatón estaría en negación y estaría siendo manipulada por el cantante de salsa para que no pueda ir preso. También se reveló que el artista ha tenido denuncias por agresión en el pasado por sus exparejas, preocupando más a Klug ante la falta de acción de las autoridades.

De esta manera, la influencer Samahara Lobatón está en medio de la polémica luego de que no quiera denunciar a su agresor Bryan Torres. Así mismo, el exfutbolista Jefferson Farfán no quiso opinar sobre las acciones de su examigo, de quien se alejó tras enterarse que inició un romance con la hija de su expareja Melissa Klug.