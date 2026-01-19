Bryan Torres genera polémica al reaparecer en escenarios tras supuesta agresión a Samahara Lobatón: "Debe estar en la cárcel"

Bryan Torres volvió a presentarse en público con la orquesta Barrio Fino tras la difusión del video en el que se le ve agrediendo a Samahara Lobatón. Lejos de pasar desapercibida, su reaparición terminó en un bochornoso episodio, marcado por la indignación del público y una avalancha de críticas en redes.

Reaparición en concierto genera insultos y pedidos de sanción

El programa 'Amor y Fuego' difundió imágenes del cantante brindando un espectáculo con su agrupación, pese a enfrentar una grave denuncia por intento de feminicidio. En un inicio, la transmisión lo mostró animado y desenvolviéndose con normalidad sobre el escenario; sin embargo, la reacción del público no tardó en evidenciar el fuerte rechazo social que enfrenta.

Durante la emisión, los comentarios en redes sociales se llenaron de mensajes de repudio. "Pegalón", "Maltratador" y "Ese debe estar en la cárcel" "como piñata dejó a samahara" fueron algunas de las expresiones que se repetían entre los espectadores conectados.

El momento más tenso ocurrió cuando, desde el público presente en el local, una mujer gritó con furia: "Bryan, pegalón de m...", provocando incomodidad y sorpresa entre los asistentes.

Posteriormente, reporteros de 'Amor y Fuego' abordaron al cantante para consultarle directamente sobre la agresión contra Samahara Lobatón. Las preguntas fueron claras y contundentes:

"¿Sabes que te puedes ir preso?", "Dices que la amas, pero ¿así lo demuestras?" y "¿Por qué la golpeaste así?, ¿la quisiste matar?". Pese a ello, Bryan Torres evitó responder y se mantuvo en completo silencio frente a las cámaras.

Cierre de redes sociales agrava el rechazo público

En medio del escándalo, el cantante tomó otra decisión que incrementó las críticas en su contra: cerró su cuenta oficial de Instagram, desapareciendo del espacio digital y evitando pronunciarse públicamente sobre la denuncia. Para muchos usuarios, este silencio representa una actitud evasiva frente a la gravedad de los hechos.

Según reveló Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón, Bryan Torres permaneció varios días oculto en el departamento que compartía con su hija antes de desaparecer de redes sociales. Hasta el momento, el artista no ha ofrecido declaraciones a ningún medio ni ha mostrado disposición para afrontar públicamente las acusaciones.

La presión aumentó tras la difusión del video de la agresión y el testimonio de Klug, quien acudió de inmediato a una comisaría para formalizar la denuncia. El cierre de las redes y la falta de respuestas reforzaron la percepción de que el cantante intenta eludir tanto la justicia como el escrutinio público.

En plataformas como X, Instagram y TikTok, el rechazo se mantiene. Comentarios como:

Cerrar sus redes es lo mínimo que puede hacer después de semejante agresión" o "Esconderse de las críticas no lo hará menos culpable" reflejan el sentir generalizado de los usuarios.

En conclusión, la reaparición de Bryan Torres en los escenarios no logró mejorar su imagen y, por el contrario, intensificó el repudio en su contra. En medio de una grave denuncia por violencia contra Samahara Lobatón, su silencio, el cierre de sus redes sociales y la reacción del público reflejan el rechazo que enfrenta, mientras la exigencia de justicia continúa creciendo.