Bryan Torres cerró sus redes tras la supuesta agresión a Samahara Lobatón y ola de críticas en su contra

La polémica en torno a Bryan Torres, integrante de la orquesta Barrio Fino, se intensificó tras la difusión de videos en los que se le observa agrediendo a su aún pareja, Samahara Lobatón. Las imágenes, viralizadas en redes sociales, desataron indignación a nivel nacional y reabrieron el debate sobre la violencia contra la mujer.

Bryan Torres cierra sus redes y evita pronunciarse

En medio del escándalo, Bryan Torres optó por cerrar su cuenta oficial de Instagram, desapareciendo del espacio digital y evitando cualquier pronunciamiento público sobre los hechos. Esta decisión generó aún más rechazo entre los usuarios, quienes interpretaron su silencio como un acto de cobardía y una estrategia para evadir su responsabilidad personal y mediática.

La salida del cantante de redes sociales ocurrió luego de varios días en los que se mantuvo oculto en el departamento que compartía con Samahara Lobatón, según reveló Melissa Klug. Hasta el momento, Torres no ha brindado declaraciones a ningún medio de comunicación ni ha mostrado intención de enfrentar públicamente la grave denuncia que pesa en su contra.

La presión aumentó tras la viralización de los videos y el testimonio de Melissa Klug, quien acudió de inmediato a una comisaría para formalizar la denuncia correspondiente. El silencio del artista y el cierre de sus redes solo reforzaron la percepción de que busca eludir tanto a la justicia como al juicio público.

En plataformas como X, Instagram y TikTok, los comentarios de rechazo no tardaron en multiplicarse. Frases como:

"Cerrar sus redes es lo mínimo que puede hacer después de semejante agresión" o "Esconderse de las críticas no lo hará menos culpable" reflejan el sentir generalizado de los usuarios, quienes consideran que la desaparición digital de Torres confirma su falta de voluntad para asumir las consecuencias de sus actos.

El salsero ya cuenta con defensa legal

Pese al silencio del cantante, una firma de abogados anunció públicamente que asumirá su defensa legal. A través de redes sociales, Salas Beteta Abogados confirmó que representará a Bryan Torres tras la denuncia presentada por Melissa Klug por la agresión contra Samahara Lobatón.

"La firma legal Salas Beteta Abogados, asume la defensa del señor Bryan Torres en la denuncia por supuesta tentativa de femenicidio en agravio de Samahara Lobatón. Vamos a poner a prueba con nuestro trabajo como es que la presión mediática influye o no en las decisiones de fiscales, jueces y diversas autoridades vinculadas al sistema", expresó el abogado.

Así mismo, señaló que un video viral no sería un material probatorio y que la misma agraviada no ha puesto la denuncia. Afirmando que buscarán la verdad y que el salsero no tendría que recibir una pena de cárcel.

"Un video en una red social, una supuesta agraviada que no ha formulado denuncia. No hay certificado médico legal, no hay material probatorio, no hay video original. Vamos a ver cómo en las próximas horas este caso se va esclareciendo. Buscamos la verdad, pero no bajo la presión mediática, no porque las redes reclaman cárcel debe aplicarse en este caso", comentó.

El programa 'Amor y Fuego' también se puso en contacto con el abogado para buscar información y plantear una entrevista, pero señalaron que aún están informándose sobre el caso.

"Lamentablemente no es posible acceder a entrevistas por el momento. Mi equipo acaba de asumir la defensa recién hoy en la tarde. Así que estamos accediendo a la información a todo los actuados para analizar bien el caso por completo y a partir de ahí diseñar la posición que vamos a exponer", comentó.

Mientras la investigación continúa, el caso de Bryan Torres sigue generando un profundo rechazo social y mantiene en vilo a la opinión pública. El cierre de sus redes sociales, sumado a la estrategia legal anunciada, marca una nueva etapa en una polémica que aún está lejos de resolverse y que mantiene en debate la responsabilidad pública frente a la violencia de género.