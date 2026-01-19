Melissa Klug teme por vida de Samahara Lobatón y pide detención de Bryan Torres: Está de lo más normal

Muy preocupada y visiblemente afectada, Melissa Klug volvió a pronunciarse sobre la agresión que sufrió su hija Samahara Lobatón. La empresaria cuestionó duramente que Bryan Torres siga libre y haciendo presentaciones, pese a que existe un video que evidenciaría la violencia.

Melissa Klug preocupada por Samahara y exige detención de Bryan

En una entrevista con el programa "Día D", Melissa Klug no ocultó su enojo por la falta de acción de las autoridades tras la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón. Según contó, el cantante continúa con su rutina diaria y ofreciendo conciertos, como si nada hubiera pasado, algo que para ella es inaceptable.

Incluso reveló que personas cercanas le envían información sobre los lugares donde él se presenta, pero siente impotencia porque no puede hacer nada si no existe una orden de detención. Además, Melissa expresó su temor de que el cantante abandone el país.

"Ha estado el viernes y el sábado cantando. Está de los más normal", dijo la chalaca, dejando en claro su indignación. "Tengo entendido que él se quiere ir (del país)", señaló, aumentando su preocupación por una posible fuga.

La 'Blanca de Chucuito' fue clara al pedir apoyo urgente a las autoridades. Su principal temor es que Samahara vuelva a estar en peligro si no se actúa a tiempo. Por ello, exigió una detención preliminar mientras continúan las investigaciones.

"He venido a pedir la ayuda de las autoridades, que hagan una detención preliminar para que este sujeto no huya del país, para que pague", expresó con firmeza.

Para Melissa, la situación ya pasó todos los límites y necesita una respuesta inmediata. En uno de los momentos más duros de la entrevista, lanzó un fuerte mensaje.

"Yo le pido a la Fiscalía que actúen porque tienen que detener a esa rata, a ese sujeto que intentó asesinar a mi hija, está claro, está todo visible ¿Qué están esperando?. No quiero sacar a mi hija de esa casa, muerta", señaló.

Existe un video completo de 20 minutos

Otro detalle que alarmó fue la revelación sobre el material completo de la agresión. Melissa Klug aseguró que el video real dura 20 minutos y que no todos han tenido acceso a ese contenido.

"Lo tiene ella (Samahara), lo tiene Bryan, lo tiene el abogado de él, una amiga de ella y la mamá de Bryan, esas son las personas que tienen el video real, el material completo, porque es un material de 20 minutos", explicó.

La empresaria considera que este material debería ser clave para que las autoridades actúen con mayor rapidez y tomen medidas inmediatas. Finalmente, Melissa Klug habló del estado emocional de Samahara y aseguró que su hija estaría sometida a una fuerte presión psicológica. Según dijo, cree que Samahara tiene miedo y que estaría atrapada en un círculo difícil de romper.

"Yo creo que le tiene miedo. Él le mete tantas cosas en la cabeza, que la pone en contra de mí", comentó con mucha tristeza.

En conclusión, Melissa Klug manifestó su preocupación por la seguridad de su hija Samahara Lobatón y cuestionó que Bryan Torres continúe en libertad mientras avanzan las investigaciones. Además, pidió a las autoridades una intervención más rápida, señalando la importancia de proteger a la presunta víctima y de actuar oportunamente ante denuncias de violencia.