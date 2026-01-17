RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Paul Michael defiende a Pamela López tras nuevo cruce con Cueva: "La maldad humana sí existe"

Paul Michael rompió su silencio tras las críticas contra su pareja Pamela López. Su mensaje fue interpretado como una respuesta directa al conflicto con Christian Cueva.

Paul Michael sale en defensa de Pamela López en medio de conflicto legal con Christian Cueva.
17/01/2026

La polémica entre Pamela López y Christian Cueva volvió a encenderse y esta vez sumó una voz más. Tras el reciente enfrentamiento y las críticas que recibió Pamela en redes sociales, Paul Michael, su actual pareja, decidió pronunciarse con un mensaje fuerte y directo en su defensa.

Paul Michael rompe su silencio y respalda a Pamela

Luego de que se conociera que Pamela López y Christian Cueva no lograron llegar a un acuerdo para iniciar su divorcio, la empresaria volvió a estar en el centro de los comentarios. Las críticas no se hicieron esperar y, frente a ese escenario, Paul Michael optó por no quedarse callado y expresar públicamente su apoyo a Pamela.

El cantante utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión acompañada de una foto junto a ella. Sus palabras llamaron la atención de inmediato, ya que apuntaron directamente a las personas que, según él, atacan sin motivo.

"La maldad humana sí existe. Conozco gente que te odia sin tu haberle hecho nada. Conozco gente que habla mal de ti solo por envidia. Conozco gente que contamina a otros para que te tomen mala voluntad", escribió Paul Michael.

Este mensaje fue interpretado por muchos como una respuesta clara a los cuestionamientos que viene recibiendo Pamela López en medio de su conflicto con el futbolista. Para muchos seguidores, el mensaje de Paul Michael demuestra que Pamela no está sola y que cuenta con el respaldo de su pareja en medio de una etapa complicada, tanto a nivel personal como público.

"No hay mejor arma que la bondad"

Lejos de quedarse solo en la queja, Paul Michael también dejó en claro cómo decide enfrentar este tipo de situaciones. En su publicación, el artista optó por un tono reflexivo y marcó distancia de los ataques directos, dejando un mensaje que muchos consideraron un llamado a la calma.

"¿Qué hacer ante este tipo de gente? No actuar igual que ellos. No hay mejor arma contra la maldad que la bondad. De lo demás se encarga Dios", agregó el cantante, reafirmando que su postura es apoyar sin entrar en más enfrentamientos.

Sus palabras llegan en un momento sensible, cuando el conflicto entre Pamela López y Christian Cueva sigue generando titulares. Desde que ella hizo pública la infidelidad del futbolista con Pamela Franco, la relación entre ambos ha estado marcada por discusiones, declaraciones cruzadas y una constante exposición mediática.

En conclusión, en medio de un conflicto que parece no tener tregua, Paul Michael decidió alzar la voz y defender a Pamela López con un mensaje claro y contundente. Sin ataques directos, pero con palabras firmes, el cantante dejó en evidencia su apoyo total y su rechazo a las críticas que considera injustas. Mientras tanto, la historia entre Pamela López y Christian Cueva sigue dando que hablar.

