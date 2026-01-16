Abogada de Christian Cueva acusa a Pamela López de no pagar el colegio de sus hijos: "¿Cómo es posible?"

La polémica entre Pamela López y Christian Cueva vuelve a encenderse. Esta vez, el tema gira en torno al pago del colegio de sus hijos, luego de que la abogada del futbolista asegurara en televisión que el centro educativo habría enviado correos alertando pagos no realizados a tiempo.

Abogada de Cueva señala que Pamela López no cumple pagos

En el programa "Arriba Mi Gente", Medaly Barrientos, abogada de Christian Cueva, acusó directamente a Pamela López de no estar pagando el colegio de sus hijos, pese a que su patrocinado sí estaría cumpliendo con el depósito de la pensión ordenada por el juez. Según explicó, el dinero destinado a los menores sería entregado de manera regular, pero el centro educativo habría enviado avisos de deuda.

En ese sentido, la abogada contó que Christian Cueva se llevó una sorpresa al recibir mensajes del colegio, ya que, de acuerdo con lo señalado, los correos habrían llegado desde mediados del 2025 y continuarían hasta la actualidad.

"El señor Cristian Cueva recibe innumerables correos desde julio del 2025 hasta la actualidad", señaló.

Para Barrientos, lo más llamativo es que, de acuerdo con su versión, el futbolista ya no estaría a cargo directo de realizar esos pagos. Por eso lanzó una dura pregunta en televisión.

"¿Cómo es posible que, siendo la señora López la persona encargada de realizar esos pagos, no esté pagando el colegio?", cuestionó.

Durante el programa se mostraron documentos donde el colegio advertiría sobre mensualidades próximas a vencer o no canceladas a tiempo. Esto generó sorpresa y debate entre los conductores.

Cueva pagaba el colegio antes de la pensión anticipada

Barrientos recalcó que la manutención de los hijos no recae solo en uno de los padres, sino en ambos. Recordó que antes del proceso judicial Cueva asumía directamente varios gastos importantes. La abogada explicó con detalles que, antes de que se fijara una pensión judicial, el futbolista se hacía cargo de pagos clave relacionados con sus hijos.

"La obligación de alimentos es de ambos padres, no solo el señor Cristian Cueva. El señor Cristian Cueva desde antes que le interponga la demanda de alimentos ha estado pagando directamente la pensión del colegio de los menores, que equivale aproximadamente a 8.500 soles", señaló en el programa.

Además, indicó que esos pagos no se limitaban solo al colegio. Christian Cueva también habría asumido otros gastos relacionados con la manutención de sus hijos como el mantenimiento del edificio o la movilidad de los pequeños.

"El señor Cristian Cueva estuvo pagando el mantenimiento del edificio donde viven, estuvo pagando la movilidad de los menores", agregó, dejando en claro que los gastos se cubrían de forma directa.

Con el avance del proceso legal, la situación cambió. Barrientos explicó que ahora existe un monto fijo establecido por un juez y que este se viene cumpliendo sin retrasos.

"Nosotros, respetuosos de lo que ordena el juez, estamos pagando los 12.000 soles que se nos ha ordenado", afirmó.

En conclusión, las declaraciones de la abogada de Christian Cueva han vuelto a poner a Pamela López en el centro de la polémica. El tema del pago del colegio de sus hijos ha generado comentarios divididos y nuevas dudas sobre el manejo del dinero de la pensión.