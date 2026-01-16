Pamela López tras saber que su divorcio con Christian Cueva tardaría 3 o 4 años: "Concilia y haces tu vida"

Pamela López no ocultó su molestia al enterarse de que su divorcio con Christian Cueva podría tardar varios años más. La influencer esperaba cerrar pronto este capítulo, pero tras conocer el tiempo que tomaría el proceso legal, decidió enviarle un mensaje directo al futbolista para que ambos concilien y sigan con sus vidas.

Pamela López pide a Christian Cueva acelerar divorcio

La noticia cayó como un baldazo de agua fría para Pamela López. Su deseo era obtener pronto el divorcio y dejar atrás una etapa difícil, pero la explicación de su abogado cambió por completo el panorama.

Según explicó su defensa legal, el divorcio por la vía judicial no sería nada rápido. Esto dejó en shock a la trujillana, quien aseguró que no está dispuesta a esperar tanto tiempo para cerrar definitivamente su relación con Christian Cueva. El abogado Gino Zamora detalló el tiempo que podría durar el proceso durante una entrevista en "Amor y Fuego".

"En el mejor escenario... tres, cuatro años más o menos", señaló Zamora, dejando en claro que el camino legal sería largo y complicado.

Al escuchar esta información, Pamela no pudo ocultar su indignación. Para ella, no tiene sentido seguir atados durante años cuando todo podría resolverse conversando. Por eso, lanzó un mensaje directo y sin rodeos al futbolista.

"Después de esperar tres, cuatro... ¡En el mejor escenario, imagínate! No, es más fácil resolverlo en privado, señor Christian Alberto Cueva Bravo. Es mejor que usted se siente a conciliar y chau, buenas noches los pastores; tú haces tu vida con eso y yo mi vida con... con mi colágeno", expresó a "Amor y Fuego"..

La influencer dejó claro que su intención siempre ha sido llegar a un acuerdo tranquilo y sin más conflictos. Sin embargo, aseguró que el proceso se sigue complicando y eso la tiene cansada. Según dijo, no sabe si es el propio Cueva o las personas que lo rodean quienes estarían poniendo trabas para que todo avance.

"Queremos llegar a un buen puerto, pero siempre no sé si es él o su entorno que siempre pone trabas, siempre pone trabas y complica más la situación", comentó, mostrando su fastidio por lo que viene viviendo.

"Pudo ser más fácil"

Pamela López también reflexionó sobre cómo todo este problema pudo haberse evitado si las cosas se hablaban con sinceridad desde el inicio. Para ella, una conversación clara habría sido lo más sano para ambos.

La influencer señaló que el final de su matrimonio pudo manejarse de manera más directa y sin tanto dolor. Incluso, aseguró que una despedida honesta habría sido suficiente para que cada uno siga su camino sin conflictos.

"Pudo ser más fácil. Es más, desde mi alta hasta antes pudo haber sido más fácil. Tan bonito que es: '¿Sabes qué? No te amo, no soy feliz, me equivoqué, chau, cada quien su camino y me voy con mi amante, con mi clandestina a ser feliz'", dijo sin filtros.

En conclusión, Pamela López deja claro que no quiere seguir esperando años para cerrar su divorcio con Christian Cueva. Su pedido es directo: conciliar, firmar y seguir adelante. Mientras tanto, el proceso continúa y la historia sigue generando comentarios en la farándula, a la espera de una respuesta del futbolista.