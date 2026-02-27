Pamela López no descarta casarse con Paul Michael: "¿Por qué no una segunda oportunidad en el amor?"

Pamela López está viviendo una etapa llena de amor y felicidad, y así lo dejó claro al hablar de su relación con Paul Michael. La figura pública no ocultó sus sentimientos por su pareja y dejó abierta la posibilidad de casarse con él más adelante.

Pamela López deja abierta la posibilidad de boda con Paul Michael

Pamela López volvió a dar que hablar en el mundo de la farándula tras abrir su corazón y contar cómo vive su relación con Paul Michael. La influencer se mostró feliz, tranquila y muy enamorada, y sorprendió al revelar que no descarta el matrimonio con su pareja.

La empresaria celebró a lo grande el cumpleaños número 28 de su pareja y aprovechó el momento para dedicarle palabras llenas de cariño. Sus declaraciones evidenciaron que su romance avanza firme, pese a las críticas y los comentarios que suelen surgir en redes sociales. En una reciente entrevista con "América Espectáculos", no dudó en elogiar a su pareja y destacar su forma de ser.

"Las personas que realmente lo conocen saben perfectamente lo que estoy hablando. Paul Michael tiene muchas vibras, es un chico de luz, donde llega cae bien... Es un chico noble, tranquilo y siempre es extrovertido, siempre se encarga de sacarme sonrisas, de llevar mi autoestima aquí (alto). A mí me encanta, me tiene babeando", dijo Pamela López.

Estas palabras reflejan el buen momento emocional que vive la figura pública, quien asegura sentirse acompañada y comprendida. Para ella, su pareja se ha convertido en un soporte importante en su vida diaria. Al ser consultada sobre el futuro de su relación, Pamela López sorprendió al no cerrar la puerta al matrimonio. Sin embargo, aclaró que prefiere avanzar con calma y disfrutar el presente.

"Me encantaría que más adelante, a futuro, quizás si nosotros seguimos entendiéndonos tan bien, ¿por qué no? ¿Por qué no una segunda oportunidad en el amor? ¿Por qué no? Pero paso a paso, ahorita no está en mis planes, ahorita no lo pensamos, ni Paul ni yo", expresó, dejando claro que la posibilidad existe, pero no es algo inmediato.

Sobre Luis Fernando y Yahaira Plasencia

Por otro lado, también se refirió a su exsaliente Luis Fernando Rodríguez, conocido como "El Diablo", quien actualmente mantiene un presunto romance con Yahaira Plasencia. Lejos de generar polémica, Pamela optó por un mensaje conciliador y sin rencores.

"Que les vaya súper bien, ya lo he dicho ya, yo no tengo nada en contra de ellos, a mí me preguntaron, en base a mi experiencia, contesté y que si ellos son felices, pues les deseo todo lo mejor", comentó con serenidad.

Incluso reafirmó su postura al hablar del romance entre ambos. Le consultaron si les daba su venia, ella fue clara al respecto.

"Ay, no sé si mi venia, pero yo les deseo lo mejor, de verdad, que sean súper felices. Claro, si se les ve bien, ¿por qué no? (¿Te parece que el Diablito es una buena persona?) Yo tengo ahí, como te digo, tengo mi propia experiencia. No me gustaría decir cosas que después pueda patinar, porque no quiero manejar un doble discurso", señaló.

En conclusión, Pamela López se muestra enfocada en su presente y en su nueva historia de amor con Paul Michael, no descartando una futura boda. La figura pública deja atrás el pasado sentimental y apuesta por una etapa más tranquila, donde el cariño, la estabilidad emocional y las sonrisas parecen ser los protagonistas de su vida.