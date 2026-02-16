Pamela López sorprende al 'CASARSE' con Paul Michael: "Te amo con todo mi corazón"

El cantante Paul Michael y la influencer Pamela López están a poco tiempo de cumplir su primer año desde que se conocieron y empezaron a salir como más que amigos. Ahora, ambos aparecieron en las redes, donde se habrían casado aparentemente.

Pamela López y Paul Michael se 'casan'

Se conoce que Pamela López aún está en un proceso de divorcio con Christian Cueva, que tomaría más tiempo aún en resolverse. Así mismo, el joven Paul Michael estaría en el mismo proceso, así que una boda entre ambos sería completamente nula por el momento.

Aún así por San Valentín, la pareja decidió unirse en matrimonio simbólico durante una entrevista con 'Enrique, Cámara, Acción'. Es así como realizaron una boda en vivo donde la influencer utilizó un velo de novia y bouquet, además intercambiaron anillos de compromiso en una pequeña ceremonia donde se dedicaron varias palabras de amor.

Como se recuerda, la pareja aún no habría hecho oficial su relación amorosa antes sus hijos, pero ambos ya mantienen una relación de pareja y pasan la gran mayoría de tiempo juntos. Ahora, estarían poco a cumplir un año de ser salientes y mantienen varios proyectos juntos.

El mensaje que le dedicó por San Valentín

Por medio de sus redes sociales, Paul Michael le dedicó unas tiernas palabras a Pamela López, donde compartió una fotografías de ambos en aquella unión simbólica. Así mismo, le dedicó un mensaje lleno de mucho cariño donde señala que se siente afortunado de tener a la trujillana a su lado.

Es así como el cantante no duda en dedicarle y expresarle su amor a la ex de Christian Cueva. Por su parte, la popular 'KittyPam' compartió el mensaje en sus redes con el mensaje que le compartió su pareja.

"Hoy quiero recordarte lo increíble que eres y lo afortunado que soy por tenerte en mi vida. Desde que llegaste todo tiene más luz y más sentido. Gracias por tu amor, por tu paciencia y por caminar conmigo. Prometo seguir cuidando nosotros y de este amor tan bonito que construimos cada día. Te amo con todo mi corazón, trujillana", dijo.

De esta manera, Pamela López y Paul Michael se encuentran más felices que nunca demostrando su amor en sus redes sociales. A pesar de que no pueden casarse porque aún ambos están en procesos de divorcio, pero aún así decidieron casarse de manera simbólica en una entrevista justo por la fecha de San Valentín.