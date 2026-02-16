Isabella Ladera sorprende al revelar que ya tiene nombre para su bebé con Hugo García: ¿Cuál será?

Isabella Ladera vive una etapa especial tras anunciar que está embarazada y que espera su primer hijo con Hugo García. La influencer venezolana despertó gran expectativa y, en medio de la emoción por la llegada del bebé, habló de los cambios físicos que enfrenta y dejó entrever que ya tendría definido el nombre.

Isabella revela que ya tiene el nombre de su bebé

A través de su cuenta oficial de Instagram, Isabella Ladera activó la popular "cajita de preguntas" para interactuar directamente con sus seguidores. Durante la dinámica, la empresaria respondió consultas relacionadas con su embarazo y describió cómo han sido estos meses en la dulce espera.

La modelo confesó que los síntomas han sido intensos y que su cuerpo ha experimentado cambios significativos.

"Las nauseas y el sueño que he tenido es de locos, son de esas nauseas que te tumban porque se me van los tiempos también he tenido mucho dolor de cabeza y un humor muy combinante siento que tolero menos también un dolor de espalda insoportable pero no me importa igual me la vivo y gozo", escribió.

Sus palabras reflejan que, a pesar de las molestias físicas, disfruta plenamente esta etapa. Isabella ha compartido mensajes cargados de entusiasmo y gratitud, dejando claro que este embarazo representa un anhelo cumplido.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta cuando una usuaria le preguntó si ya había elegido el nombre del bebé que espera con Hugo García. La influencer confirmó que sí lo tiene decidido, aunque optó por mantenerlo en reserva por ahora.

"Ya tenemos nombre por que es un nombre unisex", reveló, sin ofrecer mayores detalles.

La mención de un nombre unisex desató especulaciones entre sus seguidores, quienes comenzaron a proponer opciones en los comentarios.

Isabella Ladera revela detalles de su embarazo.

Isabella Ladera evita precisar los meses de embarazo

Tras el anuncio oficial, Isabella Ladera concedió una entrevista exclusiva a Hola USA, medio que incluso la presentó en su más reciente portada. En la conversación, la empresaria habló sobre esta nueva etapa en su vida y compartió su emoción por convertirse en madre.

No obstante, cuando le consultaron directamente sobre cuántos meses de embarazo tiene, su respuesta llamó la atención. La influencer reconoció que no maneja con exactitud ese dato y prefirió no profundizar en el tema.

"(¿Cuántos tiempo tienes ya de embarazo, Isa?) Ay, es algo que todavía desconozco puede que tenga 5, 6, 7, 8 meses, pero como era algo que estaba buscando tanto tiempo. Ay, prefiero mantenerlo para mí", manifestó Isabella Ladera.

Sus declaraciones sorprendieron a parte del público, sobre todo porque su relación con Hugo García comenzó hace aproximadamente cuatro meses. La falta de precisión respecto al tiempo de gestación provocó comentarios y especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la cronología de los hechos.

A pesar de ello, la pareja no ha respondido a los cuestionamientos y continúa compartiendo mensajes positivos sobre la próxima llegada de su bebé.

En conclusión, Isabella Ladera atraviesa un momento especial tras confirmar que está embarazada y que espera su primer hijo con Hugo García. La influencer generó gran expectativa y, en medio de la emoción, comentó los cambios físicos que experimenta y sugirió que ya tendría elegido el nombre del bebé.